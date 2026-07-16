Президент Украины объяснил смену министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предстоящие изменения в Минобороны, признал, что министр Михаил Федоров и начальник Генерального штаба не смогли найти общий язык и что проблемы "на поле боя, в бригадах, с мобилизацией"​​​​​​​ оставались нерешенными.

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, передают местные СМИ.



"Учитывая приоритеты и сложную ситуацию. Потому что между руководством армии и Министерством обороны идет сложный диалог. Сложный, кстати, на разных уровнях. Вопрос не только в личностях",-сказал он/



По словам главы государства, на данный момент остаются нерешенными ряд вопросов.



"И поэтому, когда мы говорим о вопросах поля боя, операций, ситуации в бригадах, ТЦК, "бусификации", которые также имеются, то мы должны признавать, что у нас есть правильное, а что – неправильное и позорное. Эти проблемы нужно решать. Я не говорю, кто из этих двух сторон должен это решить. Я считаю, что (должны решать – ред.) вместе.Потому что так не может быть, что вот здесь кто-то один побеждает, а вот здесь кто-то один отвечает. Нет. Вместе побеждаем и вместе отвечаем за вещи, которые вызывают непонимание и общественный резонанс", – сказал Зеленский.

Он добавил, что президент во время войны не должен выбирать в такой ситуации.

"Я очень хотел бы единства. Стороны его не нашли. И в этом проблема не только сторон, но и моя. Я не снимаю ответственности. И я уважаю стороны, я знаю их плюсы, знаю их минусы и очень хочу, чтобы они укрепляли Украину. Но есть то, что есть. И в такой ситуации выход – либо одна сторона, либо другая, потому что без меня они не садятся (говорить вместе – ред.)", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Министерство обороны и руководство армии "должны работать самостоятельно – ежедневно, постоянно" и "должны решать некоторые вопросы на своем уровне".

"Поэтому последовательность своих действий я, безусловно, буду демонстрировать. Я просто показываю: если стороны не могут решить вопрос, придется решать мне", – подытожил президент.