Президент Украины обсудил с премьером Швеции усиления ПВО Зеленский сообщил о телефонном разговоре с премьером Швеции

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, в ходе которого стороны обсудили усиление украинской системы ПВО и сотрудничество в сфере безопасности.

"Сейчас мы видим, что россияне делают ставку на удары баллистическими ракетами, комбинированные атаки и реактивные «Шахеды». Защита от этого — ключевой фактор, который позволит лишить Россию возможности затягивать войну. Разумеется, мы обсудили с Ульфом шаги, которые можно предпринять для усиления защиты", - написал Зеленский в Телеграме.

Президент также сообщил, что Украина и Швеция работают над своевременным созданием необходимой инфраструктуры, подготовкой персонала и вводом в эксплуатацию шведских истребителей Gripen. По его словам, это станет "историческим усилением украинской боевой авиации" и будет способствовать развитию экономического сотрудничества двух стран в сфере безопасности.

Кроме того, Зеленский отметил, что Киев и Стокгольм продолжают взаимодействие в рамках формата Drone Deal.