Президент Украины заявил о потенциале для развития отношений с Сербией

Abdulrahman Yusupov, Ekip
20 Май 2026•Обновить: 20 Май 2026
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам беседы со своим сербским коллегой Александаром Вучичем заявил, что оба лидера видят потенциал для развития отношений между Украиной и Сербией. Об этом глава государства рассказал в соцсети американской компании X.
По словам Зеленского, стороны обсудили вопросы двусторонних отношений между двумя странами.
"Мы оба считаем, что они должны быть крепкими, и видим потенциал для развития", – отметил президент.
В ближайшие дни, добавил он, в Белграде будет работать представитель правительства Украины – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
"Рассчитываем на взаимовыгодные договоренности, в частности, по возобновлению переговоров о зоне свободной торговли с Сербией", – выразил надежду Зеленский.
Оба лидера договорились оставаться на связи.
Президент Сербии в свою очередь назвал беседу с Зеленским "открытой и конструктивной".