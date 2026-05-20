Президент Украины заявил о потенциале для развития отношений с Сербией Лидеры двух стран провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам беседы со своим сербским коллегой Александаром Вучичем заявил, что оба лидера видят потенциал для развития отношений между Украиной и Сербией. Об этом глава государства рассказал в соцсети американской компании X.

По словам Зеленского, стороны обсудили вопросы двусторонних отношений между двумя странами.

"Мы оба считаем, что они должны быть крепкими, и видим потенциал для развития", – отметил президент.

В ближайшие дни, добавил он, в Белграде будет работать представитель правительства Украины – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"Рассчитываем на взаимовыгодные договоренности, в частности, по возобновлению переговоров о зоне свободной торговли с Сербией", – выразил надежду Зеленский.

Оба лидера договорились оставаться на связи.

Президент Сербии в свою очередь назвал беседу с Зеленским "открытой и конструктивной".