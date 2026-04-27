Президент Украины внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Elmira Ekberova
27 Апрель 2026•Обновить: 27 Апрель 2026
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.
Документы зарегистрированы под номерами №15197 и №15198 и предусматривают продление действия режимов еще на 90 дней.
Согласно действующему указу, военное положение и мобилизация действуют до 4 мая. В случае принятия законопроектов их действие будет продлено до 2 августа 2026 года.
Это станет уже 19-м голосованием украинского парламента по вопросу продления военного положения и мобилизации. Ожидается, что соответствующие инициативы будут рассмотрены и проголосованы в Верховной Раде в течение текущей недели.