Во время торжественных мероприятий по случаю 30-летия Конституции Украины Зеленский также объявил об учреждении новой государственной награды — ордена Европы

Президент Украины внес в Верховную раду законопроект об Украинском национальном пантеоне Во время торжественных мероприятий по случаю 30-летия Конституции Украины Зеленский также объявил об учреждении новой государственной награды — ордена Европы

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об Украинском национальном пантеоне. Об этом глава государства заявил во время обращения по случаю Дня Конституции в Киево-Печерской лавре.

"Имена всех героев, которые в разные века и эпохи боролись за Украину, вдохновляли Украину, будут объединены и навсегда вписаны в нашу историю с большой буквы, с большим уважением и вниманием со стороны государства — нашего государства, Украины, которая уважает себя, ценит своих и защищает свое. А свое — это очень важно — свое право быть украинцами", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что "никто и никогда не будет диктовать Украине, как ей жить, на каком языке говорить, кого любить, кому быть благодарными и каких героев чтить".



Зеленский также объявил об учреждении новой государственной награды — ордена Европы.

Глава государства отметил, что Украина уже прошла большой путь: начались переговоры о будущем членстве страны в Европейском союзе, а также открыт первый переговорный кластер. По словам Зеленского, каждый такой шаг "сближает Украину и Европейский союз, украинцев и всю Европу".

"За каждым таким успехом государства стоят наши граждане, наши воины и все наши люди, которые защищают безопасность и будущее всей Европы, ежедневно своими делами приближая не просто вступление, а утверждение Украины как неотъемлемой части общего европейского дома. За каждым таким шагом также стоят наши единомышленники из других стран, настоящие друзья и союзники, проверенные временем и борьбой, которые доказали, что Украина и Европа — единое целое", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что всех таких людей Украина будет отмечать новой государственной наградой — орденом Европы, который станет символом совместной защиты Европы.



Во время торжественных мероприятий по случаю 30-летия Конституции Украины Зеленский подписал указ о праздновании тысячелетия Киево-Печерской лавры.

По словам главы государства, "с начала полномасштабной войны Россия нанесла удары по 740 религиозным сооружениям Украины", в том числе по Киево-Печерской лавре и Успенскому собору.

