Президент Узбекистана удостоен высшей государственной награды Грузии

В Тбилиси состоялась церемония награждения президента Узбекистана Шавката Мирзиёева высшей государственной наградой Грузии – орденом «Золотое руно».

Как сообщила пресс-служба главы государства, высокую награду за выдающийся вклад в углубление узбекско-грузинских многоплановых отношений Мирзиёеву вручил президент Грузии Михаил Кавелашвили.

Лидер Узбекистана поблагодарил президента Грузии Михаила Кавелашвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе и председателя парламента Шалву Папуашвили за высокую награду и пожелал мира, благополучия и процветания дружественному народу Грузии.

Орден Золотого руна, учрежденный в 1998 году, является одной из высших государственных наград страны и присуждается за особые заслуги в укреплении связей с иностранными государствами и международными организациями, а также популяризацию грузинской культуры, науки и искусства.

Данной высокой награды в разные годы были удостоены Королева Великобритании Елизавета II, Король Иордании Абдалла II, Канцлер Германии Герхард Шрёдер, президент Турции Режеп-Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Гейдар Алиев и другие, отметили в пресс-службе.

Также глава узбекского государства оставил памятную запись в Книге почетных гостей дворца Орбелиани.

Шавкат Мирзиёев в рамках государственного визита в Грузию 3 июля также посетил Площадь героев в городе Тбилиси.

В честь главы государства был выстроен почетный караул. Лидер Узбекистана возложил венок к подножию Мемориала героев, погибших за единство Грузии. В исполнении военного оркестра прозвучали гимны Узбекистана и Грузии.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Тбилиси в четверг, 2 июля.



В резиденции Президента Грузии – дворце Орбелиани прошла торжественная церемония официальной встречи узбекского лидера. Затем прошли переговоры с грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили, в ходе которых оба лидера приветствовали развитие многогранного сотрудничества между двумя странами.

