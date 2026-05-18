Президент Узбекистана призвал к широкому внедрению принципа «сбалансированной урбанизации»

Шавкат Мирзиёев выступил на 13-й сессии Всемирного форума по урбанизации в Баку

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал партнерские государства к широкому внедрению принципа «сбалансированной урбанизации» для гармоничного развития малых и средних городов.

Выступая на Саммите лидеров в рамках 13-й сессии Всемирного форума по урбанизации в Баку, глава государства отметил, что Всемирный форум по урбанизации – авторитетная диалоговая площадка по обсуждению самых актуальных вопросов глобального развития. Текст выступления опубликовала в понедельник, 18 мая пресс-служба главы узбекского государства.

Мирзиёев напомнил, что на всей территории Азербайджана, особенно в Карабахе, ускоренными темпами осуществляется масштабная созидательная работа, за короткие сроки восстановлены целые города, возводятся новые жилые комплексы, современные объекты инфраструктуры.

«Пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть, что Узбекистан всегда готов вносить свой вклад в это благородное дело»,- заявил узбекский лидер.

Вопрос повестки дня «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и сообщества» приобретает сегодня особенно актуальное значение, отметил президент. Как показывает анализ к середине XXI века почти 70% населения планеты будет проживать в городах, напомнил он.

По словам президента, в настоящее время нарастающий процесс урбанизации усиливает также ряд социальных проблем.

«Сегодня почти 3 млрд людей в мире лишены нормальных жилищных условий. Более 1 млрд из них живут в неформальных поселениях и трущобах, свыше 300 млн – вообще не имеют крыши над головой. Изменения климата, напряженная международная обстановка и экономические кризисы создают новые волны глобальной миграции, что приводит к перераспределению населения между государствами и городами», - отметил президент, подчеркнув, что процессы урбанизации становятся серьезным фактором, напрямую влияющим на глобальную стабильность и безопасность.

Все это требует принятия решительных и неотложных мер, заявил президент Узбекистана.

Глава государства подчеркнул, что ля Нового Узбекистана вопрос устойчивого развития городов также имеет стратегическое значение. Ожидается, что в ближайшие 15 лет население страны увеличится с 38 до 50 млн человек, а уровень урбанизации вырастет с 51 до 65%, привлек внимание Мирзиёев. «Мы считаем это уникальной возможностью для сбалансированного развития территорий и обеспечения экономического роста», - подчеркнул президент.

С этой целью в Узбекистане за последние десять лет количество ежегодно возводимого жилья увеличено в 10 раз, в 2025 году эта цифра достигла 238 тысяч, а в 2030 году – вырастет в 1,5 раза, рассказал глава государства.

По его словам, на программы доступного жилья из бюджета выделяется около 2 млрд долларов в год, а для решения проблемы неформального жилья в 2024 году был принят отдельный закон, оформлены документы почти на 100 тыс. домов.

В Узбекистане создан Национальный комитет по урбанизации

Глава государства подчеркнул, что для эффективного управления данными процессами создан Национальный комитет по урбанизации. «Кроме того, в рамках программ «Яшил макон» («Зеленое пространство»), «Тоза ҳаво» («Чистый воздух») мы поставили перед собой задачу довести к 2030 году уровень озеленения городов до 30%», - отметил президент.

Президент Узбекистана заявил, что мегапроект «Новый Ташкент», рассчитанный на 2 млн человек, стал воплощением стратегии урбанизации страны. На первом этапе там уже начата реализация инвестиционных проектов на сумму более $25 млрд.

По его словам, в проекте учтены принципы «зеленого», «умного», «безопасного» и «15-минутного» города. Концепция «Нового Ташкента» представлена на выставке «Урбан Экспо», проходящей в рамках форума.

Президент отметил, что аналогичные проекты — массивы «Новый Узбекистан» — реализуются не только в столице, но и во всех регионах. На сегодняшний день построен 61 такой массив, а к 2030 году их количество достигнет 100.

Глава государства выразил благодарность исполнительному директору Программы ООН по населенным пунктам Анаклаудии Россбах, а также Всемирному банку, Азиатскому банку развития и другим финансовым институтам за содействие в сфере урбанизации.

Президент призвал партнерские государства к широкому внедрению принципа «сбалансированной урбанизации» для гармоничного развития малых и средних городов.

Он также предложил создать международный «Альянс умных и безопасных городов» для обмена технологиями, стандартами и опытом в области цифровой трансформации управления городами.

Кроме того, глава государства заявил о готовности провести в следующем году в Самарканде международный форум, посвященный новым подходам к привлечению финансов и инвестиций в жилищное строительство, чтобы обеспечить качественным жильем молодежь и нуждающиеся слои населения.

С учетом глобальных изменений климата президент предложил учредить международную премию ООН-Хабитат «Зеленый город» для стимулирования развития городов в гармонии с природой.

В завершение выступления президент Узбекистана предложил провести 15-ю сессию Всемирного форума по урбанизации в 2030 году в Новом Ташкенте, определив главной темой «Роль местных сообществ в устойчивом развитии городов».

Глава государства выразил уверенность, что нынешнее мероприятие внесет вклад в поиск взаимовыгодных решений по обсуждаемым вопросам.