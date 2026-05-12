Президент Узбекистана отметил растущую роль Турции в решении глобальных проблем

Престиж Турции как надежного и влиятельного игрока на международной арене продолжает расти.

Об этом говорится в послании президента Узбекистана Шавката Мирзиёева участникам 29-го Евразийского экономического саммита.

Глава государства отметил, что за прошедшие десятилетия Саммит утвердился в качестве востребованной диалоговой площадки, объединяющей ведущих политиков, представителей деловых кругов и экспертного сообщества.

«Проведение Саммита в Стамбуле имеет особое символическое значение. На протяжении веков этот уникальный город служит мостом между Европой и Азией, способствуя развитию культурного и торгово-экономического обмена между регионами», - отметил президент.

Сегодня современная Турция последовательно реализует стратегическую идею президента Реджепа Тайипа Эрдогана – «Век Турции», привлек внимание Мирзиёев. «Растет престиж Турции как надежного и влиятельного игрока международных отношений, способного мобилизовать усилия на пути эффективного решения насущных проблем глобальной повестки», - подчеркнул глава государства.

Благодаря неустанным усилиям президента Эрдогана сегодня отношения Узбекистана и Турции достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, отметил он.

Приоритеты узбекско-турецких отношений полностью созвучны с ключевыми целями Евразийского экономического саммита - расширение всеобъемлющего многостороннего партнерства и устойчивого развития на основе равноправия, доверия и взаимного уважения, отметил Мирзиёев.

- Мир сталкивается с нарастающими климатическими вызовами

Глава государства привлек внимание к тому, что одна из ключевых тем нынешнего Саммита — глобальная ответственность в условиях дефицита водных и зеленых ресурсов — приобретает сегодня особую актуальность.

Мир сталкивается с нарастающими климатическими вызовами, включая опустынивание, деградацию земель, дефицит воды и ухудшение экологической ситуации, напомнил президент.

По его словам, в Центральной Азии эти процессы проявляются особенно остро: темпы потепления превышают среднемировые, сокращаются ледники и усиливается деградация земель. В этих условиях обеспечение экологической устойчивости стало одним из ключевых приоритетов развития Нового Узбекистана, отметил Мирзиёев.

В рамках проекта «Зеленое пространство» ежегодно высаживается 200 миллионов деревьев, а на высохшем дне Аральского моря уже созданы масштабные защитные насаждения, напомнил президент. «Мы последовательно переходим к «зеленой» модели развития, уже сократив выбросы на 35 процентов и нацелившись на их снижение до 50 процентов к 2035 году. Одновременно реализуются меры по эффективному управлению водными ресурсами, включая внедрение водосберегающих технологий, что позволяет ежегодно экономить значительные объёмы воды», - отметил глава государства.

Узбекистан намерен и далее активно продвигать «зеленую» повестку и вносить вклад в поиск эффективных решений глобальных экологических вызовов, заявил Мирзиёев.

В этой связи глава государства пригласил участников саммита принять участие в предстоящих международных мероприятиях в нашей стране, включая Ассамблею Глобального экологического фонда в Самарканде и Всемирный форум по водосбережению.

«Уверен, что наши совместные усилия внесут практический вклад в повестку международного климатического сотрудничества, включая подготовку к предстоящей конференции ООН по изменению климата»,- сказал Мирзиёев, добавив, что Узбекистан открыт к широкому партнерству, готов и далее содействовать обеспечению устойчивого развития.

