Президент Турции принял премьер-министра Италии

Zafer Fatih Beyaz, Mümin Altaş, Özcan Yıldırım, Elmira Ekberova
08 Июля 2026•Обновить: 08 Июля 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжил серию двусторонних встреч в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, проходящего в Президентском комплексе в Анкаре.
В этом контексте Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Встреча состоялась в закрытом для прессы режиме.
Со стороны Турции во встрече приняли участие министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, заместитель председателя Партии справедливости и развития (AK Parti) и официальный представитель партии Омер Челик, глава Управления коммуникаций Администрации президента Бурханеттин Дуран, главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч, а также заместитель председателя Совета по безопасности и внешней политике при Администрации президента Чагры Эрхан.