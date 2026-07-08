Встреча состоялась в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, проходящего в Президентском комплексе в Анкаре

Президент Турции принял премьер-министра Италии Встреча состоялась в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, проходящего в Президентском комплексе в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжил серию двусторонних встреч в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, проходящего в Президентском комплексе в Анкаре.

В этом контексте Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Встреча состоялась в закрытом для прессы режиме.

Со стороны Турции во встрече приняли участие министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, заместитель председателя Партии справедливости и развития (AK Parti) и официальный представитель партии Омер Челик, глава Управления коммуникаций Администрации президента Бурханеттин Дуран, главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч, а также заместитель председателя Совета по безопасности и внешней политике при Администрации президента Чагры Эрхан.