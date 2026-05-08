Президент ТРСК Туфан Эрхюрман провел встречу с лидером греческой администрации Стороны достигли договоренность о создании подкомитета для совместной работы по некоторым видам продукции, производимой на острове

Президент ТРСК Туфан Эрхюрман и лидер греческой администрации Южного Кипра Никос Христодулидис провели встречу в резиденции Специального представителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Хассима Диагне, расположенной в буферной зоне.

По информации, полученной из администрации президента ТРСК, встреча Эрхюрмана и Христодулидиса длилась около 2 часов.

Президент Эрхюрман в своем заявлении по итогам встречи подчеркнул важность вопросов, которые облегчат повседневную жизнь обоих народов и укрепят взаимодействие, отметив, что наиболее важным в этом плане является вопрос о новых контрольно-пропускных пунктах.

Сообщив о наличии инициативы по созданию консультативного совета, который обеспечит участие гражданского общества в процессе, Эрхюрман отметил, что в ходе встречи было принято совместное решение относительно его структуры.

Президент ТРСК отметил, что возникли определенные проблемы в связи с проведением религиозных церемоний на обеих сторонах. Он сообщил, что на повестку дня был вынесен вопрос о разработке шестимесячных программ для поиска совместных решений.

Подчеркнув, что они обсудили продолжение координационной работы по вопросу болезни Шапа, Эрхюрман сообщил, что достигнута договоренность о создании подкомитета для совместной работы по некоторым видам продукции, производимой на острове.

По его словам, встреча прошла в конструктивной, продуктивной и позитивной атмосфере.

«На пропускных пунктах в Метехане (пограничный пункт) ситуация стала более спокойной по сравнению с прошлым. Таковы отзывы, которые я получаю от наших граждан. Как вы знаете, это был один из вопросов, на которых мы делали наибольший акцент. В Бостанчи началось движение, и мы надеемся, что в Дерине произойдет то же самое. В Метехане завершился тендер, проводившийся обеими сторонами, что также привело к облегчению ситуации. Еще одним пунктом был вопрос о халлиме: с 2021 года ожидалось начало проверки со стороны Bureau Veritas (международной независимой компании по аудиту и контролю). Сейчас 2026 год, прошло 5 лет, и договор подписан. Таким образом, мы ожидаем, что в июне Bureau Veritas прибудет сюда и начнет проведение проверок. Принятыми сегодня решениями также было реализовано создание народного комитета, который будет действовать в отношении других продуктов, в первую очередь хэллима. Таким образом, мы считаем, что в определенных вопросах был достигнут определенный прогресс», - говорится в сообщении.

Эрхюрман, отметив, что в вопросе открытия новых контрольно-пропускных пунктов пока не достигнут желаемый результат, заявил: «В остальных вопросах мы предприняли определенные шаги».

ООН также сообщила, что встреча прошла в позитивной атмосфере

В официальном заявлении ООН подчеркивается, что встреча прошла в позитивной атмосфере и стала плодотворной.

Согласно этой информации, лидеры обменялись мнениями по существенным вопросам и по поводу дальнейшего плана действий, а также договорились о новой встрече в ближайшем будущем.

Христодулидис же в своем заявлении после встречи выразил удовлетворение растущим интересом Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к кипрскому вопросу.

Лидер греческой общины, утверждая, что усилия Генерального секретаря ООН сосредоточены на существенных вопросах, которые приведут к возобновлению переговоров, заявил, что неофициальной целью является организация расширенной конференции по кипрскому вопросу в летние месяцы.