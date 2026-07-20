Представители азербайджанского парламента прибыли в Лефкошу для участия в мероприятиях по случаю 52-й годовщины Операции по поддержанию мира на Кипре

Президент ТРСК провел встречу с делегацией Милли Меджлиса Азербайджана Представители азербайджанского парламента прибыли в Лефкошу для участия в мероприятиях по случаю 52-й годовщины Операции по поддержанию мира на Кипре

Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман провел встречу с представителями Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, прибывшими в Лефкошу для участия в мероприятиях по случаю 52-й годовщины проведенной ВС Турции Операции по поддержанию мира на Кипре.

Об этом говорится в сообщении Администрации президента ТРСК.

Делегации из Баку возглавили председатель Межпарламентской группы дружбы Азербайджан – ТРСК Джаваншир Фейзиев и председатель Межпарламентской группы дружбы Азербайджан – Турция Ахлиманом Амираслановым.

В ходе встречи Эрхюрман выразил удовлетворение возможностью принять азербайджанскую делегацию в Турецкой Республике Северного Кипра, поблагодарив руководителей и членов делегаций за визит.

В завершение встречи азербайджанская делегация вручила президенту ТРСК памятный подарок.

В мероприятии также приняли участие члены Межпарламентской группы дружбы Азербайджан – Турция Агалар Велиев и Гейдар Асадов, председатель Комитета по обороне Милли Меджлиса Азербайджана Арзу Нагиев, член Межпарламентских групп дружбы Азербайджан – ТРСК и Азербайджан – Турция Жале Алиева, а также помощник главы Межпарламентской группы дружбы Азербайджан – ТРСК Гюнель Мустафаева.