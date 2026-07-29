Президент ТРСК: О присутствии Европейского союза за столом переговоров речи не идет По словам Туфана Эрхюрмана переговоры продолжаются в формате «5+1» (ООН, Турция, ТРСК, Греция, ГАЮК и Великобритания)

Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман, комментируя трехстороннюю встречу под руководством Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша, заявил: «Мы тоже хотим, чтобы формат „5+1“ принес результаты, которые были бы заранее гарантированы».

Эрхюрман провел пресс-конференцию в резиденции президента ТРСК после встречи в буферной зоне Лефкоши, в которой приняли участие Генеральный секретарь ООН Гутерриш, он сам и лидер Греческой администрации Южного Кипра (ГАЮК) Никос Христодулидис.

Президент Эрхюрман, несмотря на то что не удалось добиться конкретных результатов, охарактеризовал визит Генерального секретаря Гутерреша как позитивный и важный, добавив, что теперь он с ещё большей надеждой смотрит на урегулирование кипрского вопроса.

Обратив внимание на то, что важно, чтобы Гутерреш поднял вопрос о методологии, Эрхюрман продолжил словами:

«Почему я испытываю еще больше надежды? Впервые подход „на этот раз все будет по-другому“ обрел конкретные очертания благодаря включению термина „методология“ в пояснения. Генеральный секретарь ООН продемонстрировал, что придает особое значение подготовке к обсуждению мер по укреплению доверия и методологии в ходе переговоров с двумя общинными техническими комитетами. Это важно для нас».

Эрхюрман, передавая слова Гутерриша о том, что в своих заявлениях он упомянул о встречах в формате «5+1» (ООН, Турция, ТРСК, Греция, ГАЮК и Великобритания), ориентированных на достижение результатов, сказал:

«Мы тоже хотим встречи в формате «5+1», результат которой заранее гарантирован. Должен сказать, что я вижу согласие в отношении перехода к встрече в формате «5+1» при условии достаточной подготовки обеих сторон и гарантов. Эта подготовка включает в себя меры по укреплению доверия, методологию и подготовку по существенным вопросам. Ведь мы не хотим проводить встречи в формате «5+1», которые не приносят результатов. Таков был и наш основной подход к «5+1» ранее. Я положительно оцениваю то, что г-н Гутерриш столь четко подчеркнул необходимость проведения встречи в формате «5+1», ориентированной на достижение конкретных результатов».

Президент подчеркнул, что они стремятся к урегулированию кипрского вопроса, и отметил, что для того, чтобы этот процесс был ориентирован на решение и результат, на этот раз он должен проходить иначе: «Увидев подход Генерального секретаря ООН к этому вопросу и его заявления, мы понимаем, что не только мы одни считаем: мы хотим урегулирования и понимаем, что на этот раз необходимо избрать иной путь для достижения этого».

Мы находимся в полном контакте с Турцией

Президент ТРСК, напомнив, что в заявлениях Гутерриша упоминается вклад и усилия стран-гарантов, отметил: «Когда господин Генеральный секретарь говорит о формате «5+1», мы понимаем, что он находится в тесном контакте со странами-гарантами, входящими в эту «пятерку». Мы, конечно же, также находимся в очень тесном и полном взаимодействии с Турцией, страной-гарантом, как и до сих пор, так и в будущем».

Эрхюрман отметил, что они намерены продолжать вести переговоры с Турцией в прежнем ключе.

ЕС за столом переговоров отсутствует

Президент ТРСК, указав, что назначение Раффаэле Фитто Европейским союзом (ЕС) в качестве представителя по Кипру является внутренним решением ЕС, рассказал, что недавно провел телефонный разговор с Фитто.

Отметив, что Фитто в ближайшее время прибудет на Кипр для встреч со сторонами, Эрхюрман выразил следующую оценку: «Во время телефонного разговора мы также донесли до него нашу известную позицию по этому вопросу. То есть с нашей точки зрения вы не являетесь ни шестым из пяти, ни вторым из одного за столом «5+1». Следовательно, о присутствии Европейского союза за столом переговоров речи не идет».

Мы подняли вопрос о вооружении ГАЮК

Президент сообщил, что среди вопросов, доведенных до сведения Генерального секретаря ООН Гутерриша, были и усилия ГАЮК по вооружению: «Мы вновь подняли вопрос о действиях ГАЮК, в частности в сфере вооружения и военных вопросов, особо подчеркнув его важность. Мы донесли, что это подрывает безопасность как киприотов-турок, так и киприотов-греков на острове и нанесет ущерб всем».

Отметив, что Гутерриш рассмотрел вопрос безопасности Кипра в более общем плане, Эрхюрман заявил, что мир стал меньше и что события в регионе взаимосвязаны.

Глава ТРСК, подчеркнув, что он неоднократно предупреждал греко-кипрские власти в связи с соглашениями между ГАЮК и Израилем, резюмировал:

«Мы и так знаем, что означают для региона эти соглашения с Израилем и к каким напряженностям они могут привести, даже если рассматривать исключительно эти соглашения. Как вам известно, я постоянно предупреждал об этом (Южный Кипр) не только после того, как стал президентом, но и до этого, в течение последних 3–4 лет, и говорил: Господин Христудилис, стремясь по-своему создать военный баланс против Турции, так сказать, призывает сюда своих «старших братьев», говоря: «Приезжайте, поддержите меня», — и я всегда говорю, что это тщетные усилия, которые не могут принести результата. Но если у вас уже есть те, кого вы призываете, чтобы они встали за вашей спиной, то вы сами знаете: придя сюда, они не будут стоять за вашей спиной. Они выйдут перед вами, и ситуация изменится».