Президент ТРСК обсудил с посланником генсека ООН кипрское урегулирование

Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман провел встречу с личным представителем генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по Кипру Марией Анхелой Ольгин Куэльяр.

По окончании переговоров Куэльяр сообщила, что сегодня во второй половине дня на Кипр ожидается прибытие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

По ее словам, во вторник Гутерриш проведет отдельные встречи с президентом ТРСК Туфаном Эрхюрманом и лидером Греческой Администрации Южного Кипра Никосом Христодулидисом, после чего вечером встретится с обоими лидерами за ужином.

Она подчеркнула, что визит генерального секретаря свидетельствует о его приверженности кипрскому урегулированию, отметив, что на протяжении всех десяти лет пребывания на посту Гутерриш уделял этому вопросу пристальное внимание.

По словам Куэльяр, цель визита генсека ООН — поддержать текущие усилия, содействовать продвижению процесса, который может привести к возобновлению переговоров, а также выслушать позиции сторон.