Президент ТРСК: единство в Организации тюркских государств является не только дипломатической поддержкой Мы стремимся к дальнейшему укреплению наших отношений с тюркскими государствами во всех сферах - Туфан Эрхюрман

Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман, отметив, что ограничения, с которыми турецкий народ Кипра сталкивается на протяжении многих лет во многих сферах, противоречат правам человека, заявил: «Неприемлемо, что, несмотря на все конструктивные усилия и искреннюю готовность к урегулированию, продемонстрированные турецкой стороной на Кипре, она по-прежнему подвергается изоляции».

Президент ТРСК принял участие в неофициальном саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в городе Туркестан (Казахстан).

В своем выступлении Эрхюрман выразил радость от встречи с лидерами других тюркских государств в Туркестане, духовной столице тюркского мира, и поблагодарил Казахстан, принимавший саммит, а также президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Политик отметил, что единство в Организации тюркских государств является не только дипломатической поддержкой, но и сильным посланием солидарности, демонстрирующим, что тюркский народ Кипра не одинок.

Ссылаясь на слова Ходжы Ахмета Йесеви «Где единство, там и благополучие», Эрхюрман продолжил: «Сегодняшние консультации, проходящие здесь под темой «Искусственный интеллект и цифровое развитие», имеют огромное значение не только с точки зрения технологических преобразований, но и с точки зрения формирования нашего общего будущего. Мы верим, что под эгидой Организации тюркских государств можно наладить гораздо более тесное сотрудничество, и стремимся к дальнейшему укреплению наших отношений во всех сферах».

Президент подчеркнул, что благодаря молодому и динамичному населению, возможностям в сфере высшего образования и стратегическому географическому положению ТРСК обладает потенциалом стать важным центром, способным обеспечить взаимодействие тюркских государств с Восточным Средиземноморьем.

Отметив, что ограничения, с которыми на протяжении многих лет сталкивается турецко-кипрский народ во всех сферах жизни, включая науку, спорт, культуру, экономику, торговлю, транспорт и международные контакты, означают «ограничение основных прав человека всего народа в целом», Эрхюрман резюмировал: «Неприемлемо, что, несмотря на все конструктивные усилия и искреннюю волю к решению, проявленные турецкой стороной на Кипре, она по-прежнему подвергается изоляции. Между тем, кипрско-турецкий народ, как народ, усвоивший такие универсальные ценности, как права человека, демократия и верховенство закона, в любой период открыто демонстрировал свою готовность к решению и компромиссу, направленным на достижение справедливого и прочного урегулирования на острове».