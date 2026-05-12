Президент Таджикистана и премьер Госсовета КНР обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества Китай остается для Таджикистана дружественной страной и добрым соседом - Эмомали Рахмон

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках государственного визита в Китай провел в Пекине встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Об этом сообщила пресс-служба президента во вторник, 12 мая.

Стороны обсудили развитие стратегического партнерства, расширение торговли, привлечение китайских инвестиций и реализацию совместных проектов в ключевых секторах экономики.

Рахмон подчеркнул, что Китай остается для Таджикистана дружественной страной, добрым соседом и надежным стратегическим партнером.

На встрече было отмечено, что в 2025 году объем товарооборота между двумя странами вырос почти на 46% по сравнению с 2024 годом. При этом китайские инвестиции в экономику Таджикистана в 2007–2024 годах достигли почти $6 млрд, значительная часть которых пришлась на прямые инвестиции.

Стороны также указали на эффективную работу более 700 компаний с китайским капиталом в Таджикистане. Это было названо одним из показателей высокого уровня доверия между деловыми кругами двух стран.

Особое внимание было уделено росту китайских инвестиций в различные отрасли промышленности, включая горнодобывающий сектор, а также энергетику, транспорт, строительство и сельское хозяйство.

Таджикская сторона выразила заинтересованность в привлечении китайского капитала для реализации проектов в сферах цифровизации, внедрения искусственного интеллекта, современных технологий, развития «зеленой» экономики, энергетики и промышленности.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями о продолжении реализации крупных проектов в реальном секторе экономики Таджикистана, в том числе в энергетике, дорожном строительстве, промышленности и сельском хозяйстве. Стороны также обсудили пути увеличения экспорта таджикской аграрной и агропромышленной продукции на китайский рынок, а также создание в Таджикистане совместного инновационного научно-технического агропарка.