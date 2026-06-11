Вашингтон может отправить небольшую группу военных и взять под контроль всю эту территорию - глава Белого дома

Президент США: удары по Ирану станут «более масштабными и жесткими» Вашингтон может отправить небольшую группу военных и взять под контроль всю эту территорию - глава Белого дома

Этой ночью атаки на Иран будут «более масштабными и жесткими», заявил президент США Дональд Трамп после ударов, нанесенных по Ирану минувшей ночью.

Трамп в телефонном включении в эфире Fox News прокомментировал последние удары по Ирану.

По его словам, после вчерашних атак по Ирану этой ночью удары станут «более масштабными и жесткими».

«Я не хочу наземной операции, но при необходимости мы можем отправить небольшую группу военных и взять под контроль всю эту территорию», - заявил Трамп.

Президент США также утверждал, что американские самолеты летали над Тегераном, однако Иран якобы не заметил этого.

По словам Трампа, «у Ирана больше не осталось флота, аэропортов и средств ПВО».

Трамп также раскритиковал позицию СМИ по иранскому вопросу, заявив, что даже если Иран капитулирует, медиа представят это как «победу Ирана».

Отвечая на вопрос о том, будут ли США наносить удары по критической инфраструктуре Ирана, Трамп обратил внимание на возможные последствия для мирных жителей.

«Я предпочел бы этого не делать, потому что цену за это платят люди», - сказал он.

Обращаясь к иранцам, Трамп заявил, что, по его мнению, иранские власти опасаются собственного народа из-за отсутствия у него вооружения, поэтому участники протестов подвергаются обстрелам.

В ответе на один из вопросов Трамп вновь повторил утверждение о том, что оружие, отправленное для поддержки иранских протестующих, осталось у курдских групп в регионе.

По словам Трампа, он изначально выступал против плана поставок оружия, поскольку подозревал, что курдские группы «оставят оружие себе».

«Курды нас разочаровали, но я этого не забуду, курды», - сказал Трамп.