Президент США Трамп торжественно приветствовал короля Великобритании Карла III в Белом доме

Президент США Дональд Трамп, который встретил короля Великобритании Карла III и его супругу королеву Камиллу в Белом доме с официальными почестями, заявил: «У американцев нет более близких друзей, чем англичане».

Президент США Трамп и его супруга Мелания Трамп встретили короля Великобритании Карла III и его супругу королеву Камиллу в саду Белого дома в рамках широкомасштабной церемонии с соблюдением протокола самого высокого уровня.

Визит состоялся в период, когда между США и Великобританией наблюдаются разногласия по некоторым политическим вопросам, в первую очередь касающимся Ирана. После того как Трамп и король Карл III поприветствовали военные подразделения на площадке церемонии, прозвучали национальные гимны обеих стран.

Затем Трамп вышел на трибуну и в своей речи подчеркнул исторические связи и укоренившиеся отношения между двумя странами.

«Для нас большая честь принимать вас здесь», - сказал президент.

Отметив, что в этом году отмечается 250-летие независимости США, Трамп добавил, что это может показаться немного «ироничным», но американцы по-прежнему испытывают сильную гордость за свои английские корни.

«У американцев нет более близких друзей, чем англичане», — заявил Трамп, подчеркнув, что связи между двумя странами остаются очень крепкими.

Ожидается, что после церемонии Трамп и король Карл III, поприветствовавшие военные подразделения, продолжат свою программу в Белом доме в закрытом для прессы режиме.

Король Чарльз выступит 29 апреля на совместном заседании Конгресса США. Это выступление станет вторым обращением британского монарха к Конгрессу после выступления королевы Елизаветы II в 1991 году.

Данный визит включает в себя встречу короля с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, участие в официальном ужине и выступление на совместном заседании Конгресса США.