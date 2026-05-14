Президент США Трамп пригласил председателя КНР в Белый дом 24 сентября

Президент США Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань в Белый дом 24 сентября.

Трамп выступил на ужине в Пекине, где находится с официальным визитом.

Начав речь со слов о том, что провел «очень хороший день», американский лидер заявил, что переговоры с китайской делегацией были «очень позитивными и продуктивными».

Трамп поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за гостеприимство и подчеркнул, что отношения между США и Китаем имеют долгую историю.

По его словам, после первых контактов между двумя странами эти отношения стали одними из самых важных в мировой истории.

Президент США отметил, что торговые связи и отношения, основанные на взаимном уважении, насчитывающие 250 лет, создают основу для будущего, которое принесет пользу обеим странам. Он также подчеркнул, что народы США и Китая имеют много общего.

Трамп заявил, что для него большая честь пригласить Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань в Белый дом 24 сентября, и что он с нетерпением ожидает этой встречи.

Американский лидер также отметил, что отношения между двумя странами являются «очень особыми», и еще раз выразил благодарность китайской стороне.

Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул, что китайский и американский народы являются «великими народами».

«Великое возрождение китайской нации и цель сделать Америку снова великой могут продвигаться рука об руку. Мы можем помогать друг другу добиваться успеха и способствовать процветанию всего мира», - сказал он.

По словам Си, стороны обменялись мнениями по китайско-американским отношениям, а также международным и региональным вопросам и договорились развивать конструктивные отношения, основанные на стратегической стабильности.

Он отметил, что обе стороны считают отношения Китая и США «самыми важными двусторонними отношениями в мире».

«И Китай, и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфликта. Две страны должны быть не соперниками, а партнерами», - заявил Си.

Председатель КНР подчеркнул, что стороны могут создать атмосферу взаимного уважения и мирного сосуществования. По его словам, сотрудничество является ключом к стабильному развитию отношений.

«Обе стороны должны взять на себя эту историческую ответственность и вести огромный корабль китайско-американских отношений в правильном направлении и устойчивым курсом», - отметил Си.