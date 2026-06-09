Бывший федеральный прокурор Бланш защищал Трампа в деле, возбужденном по обвинению в незаконной выплате «компенсации за молчание» женщине, снимавшейся в фильмах для взрослых

Президент США Трамп официально выдвинул Тодда Бланша на пост министра юстиции Бывший федеральный прокурор Бланш защищал Трампа в деле, возбужденном по обвинению в незаконной выплате «компенсации за молчание» женщине, снимавшейся в фильмах для взрослых

Президент США Дональд Трамп официально выдвинул кандидатуру Тодда Бланша, в настоящее время исполняющего обязанности министра юстиции США, на должность министра.

В заявлении Белого дома отмечается, что Трамп официально выдвинул Бланша на должность министра юстиции США вместо Пэм Бонди, отстраненной от должности в апреле. Кандидатура Бланша представлена на утверждение Сенату для его назначения на эту должность.

Для того чтобы Бланш, ранее также выступавший в качестве личного адвоката Трампа, мог быть официально назначен на эту должность, ему необходимо получить поддержку большинства голосов на голосовании в Сенате.

Ожидается, что на заседаниях Сената Бланш столкнется с вопросами о том, как Министерство юстиции вело дела в отношении миллиардера Джеффри Эпштейна, который был найден мертвым в тюрьме, будучи обвиненным в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками и организации сети проституции.

Бывший федеральный прокурор Бланш защищал Трампа в деле, возбужденном по обвинению в незаконной выплате «компенсации за молчание» женщине, снимавшейся в фильмах для взрослых, во время президентских выборов 2016 года, а также в федеральном расследовании по поводу обвинений во вмешательстве в выборы.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля в своем заявлении в социальных сетях сообщил, что уволил министра юстиции Пэм Бонди и назначил на эту должность заместителя министра юстиции Тодда Бланша в качестве исполняющего обязанности министра.

В американских СМИ появились сообщения о том, что Трамп «разочарован» позицией Бонди в отношении дела Эпштейна.