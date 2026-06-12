Я призываю Сенат США утвердить кандидатуру Джея как можно скорее – глава Белого дома

Президент США Трамп объявил нового кандидата на пост директора Национальной разведки Я призываю Сенат США утвердить кандидатуру Джея как можно скорее – глава Белого дома

Президент США Дональд Трамп выдвигает Джея Клейтона на должность директора Национальной разведки.

Трамп сообщил о выдвижении Клейтона, который в настоящее время занимает пост прокурора Южного округа Нью-Йорка, в публикации в соцсети Truth Social.

«Я призываю Сенат США утвердить кандидатуру Джея как можно скорее», - заявил Трамп.

Американский лидер напомнил, что Джей Клейтон ранее занимал должность председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), а также был руководителем в юридической фирме Sullivan & Cromwell. Трамп подчеркнул, что Клейтон пользуется авторитетом в юридических кругах.

Согласно законодательству США, должность директора Национальной разведки имеет статус члена кабинета и является высшим постом в разведывательной структуре страны. Назначение на эту должность требует утверждения Сенатом.

Сначала Джей Клейтон должен выступить перед Комитетом Сената по разведке и ответить на вопросы его членов. Если комитет одобрит его кандидатуру, она будет передана на рассмотрение полного состава Сената. Для вступления Клейтона в должность необходимо утверждение простым большинством голосов.

Директор Национальной разведки отвечает за координацию работы 18 разведывательных ведомств США, включая ЦРУ и ФБР.

Бывший директор Национальной разведки США Тулси Габбард ранее неоднократно оказывалась в центре внимания на фоне утверждений о том, что она выступала против возможных военных операций в отношении Венесуэлы и Ирана. 22 мая Габбард объявила об уходе с должности, объяснив это проблемами со здоровьем у супруга.