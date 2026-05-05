Президент США: страна находится в состоянии «мини-войны» с Ираном

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал напряженность в отношениях с Ираном как «мини-войну.

Трамп выступил в Белом доме на мероприятии, посвященном развитию малого бизнеса, где затронул тему Ирана.

Комментируя удары по Ирану, Трамп заявил, что США «поступили правильно». По его словам, этот шаг должны были предпринять предыдущие президенты, однако теперь эту задачу выполнил он.

«Сейчас дела идут очень хорошо. У них нет флота, нет военно-воздушных сил, нет средств ПВО, нет радаров и лидеров, у них ничего нет», - сказал Трамп, подчеркнув, что Вашингтон не может позволить Ирану обладать ядерным оружием.

Трамп охарактеризовал нынешнюю ситуацию с Ираном «мини-войной», дав понять, что, по его мнению, она не продлится долго.

Он отметил, что США на протяжении многих лет вели войны во Вьетнаме, Ираке, Афганистане и некоторых других странах, а в случае с Ираном, по его словам, действуют гораздо быстрее.

Трамп заявил, что цены на энергоносители в США быстро снизятся «сразу после окончания войны».

«Это стоило того, чтобы избавиться от безумцев, которые могли бы обладать ядерным оружием и уничтожать страны нажатием одной кнопки. Поэтому я должен был это сделать, потому что за 47 лет этого не было сделано. У нас не было другого выбора, и я очень горжусь тем, что сделал это», - сказал он.

Реплика Трампа о «уходе с поста через 8–9 лет» рассмешила гостей

Между тем одна из фраз Трампа во время выступления вызвала смех у присутствовавших в зале гостей.

Говоря о том, как коммерческие предприятия могут воспользоваться налоговыми льготами, Дональд Трамп в шутливой форме отметил, что после ухода с поста через восемь–девять лет он также сможет ими воспользоваться.

Трамп также высказался об отношениях с Венесуэлой, назвав их «прекрасными» и почти достигшими уровня «партнерства».

Он указал на рост инвестиций в эту страну и заявил, что в Венесуэле добываются «сотни миллионов» баррелей нефти.