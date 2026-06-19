Президент США: Если бы не Дональд Трамп, Израиль был бы разгромлен

Dildar Baykan Atalay, Nariman Mehdiyev, Ekip
19 Июня 2026•Обновить: 19 Июня 2026
Президент США Дональд Трамп, комментируя отношения с Израилем, заявил: «Если бы не Дональд Трамп, Израиль был бы разгромлен».
В интервью американскому новостному порталу Axios президент США Трамп прокомментировал отношения с Израилем и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Отметив, что если бы спросили Нетаньяху, тот ответил бы, что у них есть все, включая бомбы и оружие, Трамп заявил: «Если бы не Дональд Трамп, Израиль был бы разгромлен».
Трамп также рассказал о своих отношениях с Нетаньяху: «Наши отношения хорошие, но мы должны поддерживать их на более разумном уровне».
На вопрос, сможет ли он удержать Израиль от нападения на Ливан, Трамп ответил: «Да, смогу. Они очень меня уважают и делают то, что я говорю».