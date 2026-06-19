На вопрос, сможет ли он удержать Израиль от нападения на Ливан, Трамп ответил: «они делают то, что я говорю»

Президент США: Если бы не Дональд Трамп, Израиль был бы разгромлен На вопрос, сможет ли он удержать Израиль от нападения на Ливан, Трамп ответил: «они делают то, что я говорю»

Президент США Дональд Трамп, комментируя отношения с Израилем, заявил: «Если бы не Дональд Трамп, Израиль был бы разгромлен».

В интервью американскому новостному порталу Axios президент США Трамп прокомментировал отношения с Израилем и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Отметив, что если бы спросили Нетаньяху, тот ответил бы, что у них есть все, включая бомбы и оружие, Трамп заявил: «Если бы не Дональд Трамп, Израиль был бы разгромлен».

Трамп также рассказал о своих отношениях с Нетаньяху: «Наши отношения хорошие, но мы должны поддерживать их на более разумном уровне».

На вопрос, сможет ли он удержать Израиль от нападения на Ливан, Трамп ответил: «Да, смогу. Они очень меня уважают и делают то, что я говорю».​​​​​​​