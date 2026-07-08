Президент США Трамп выступил перед прессой вместе с Рютте на 36-м саммите НАТО в Анкаре

Президент США Дональд Трамп призвал прекратить торговые отношения с Испанией Президент США Трамп выступил перед прессой вместе с Рютте на 36-м саммите НАТО в Анкаре

Президент США Дональд Трамп призвал прекратить торговые отношения с Испанией, которую он назвал «ужасным партнером» в НАТО.

Трамп выступил перед журналистами вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте перед 36-м саммитом глав государств и правительств стран НАТО, проходящим в Президентском комплексе в Анкаре.

Заявив, что накануне США нанесли по Ирану удар, который был «примерно в 20 раз сильнее», президент США предупредил, что Вашингтон будет отвечать на каждый удар со стороны Тегерана. Трамп обвинил иранскую сторону в нечестных методах ведения борьбы, отметив, что ее целью могут стать все, включая его самого.

Американский лидер отметил, что ему не нравится Иран и что США не позволят ему получить ядерное оружие.

«Мы этого не допустим, потому что они безумцы и не могут обладать ядерным оружием. Они ходят повсюду и убивают людей. Они убили тысячи и тысячи наших военных», - сказал он.

Ссылаясь на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, совершенное США, Трамп заявил, что если бы Сулеймани был жив, Иран был бы «гораздо сильнее».

«Потому что он был плохим человеком, но одновременно и дьявольским гением. Он был отцом придорожных бомб», - сказал Трамп.

Трамп заявил, что США, по его мнению, потратили слишком много времени на взаимодействие с Ираном и должны сосредоточиться на собственных делах. Он также утверждал, что накануне иранская сторона начала обстреливать суда и запускать ракеты в направлении Саудовской Аравии, Кувейта и ряда других объектов, добавив, что, по его мнению, Тегеран не осознает последствий своих действий.

«Я есть во всех их списках. Сегодня утром я видел кое-что. Я во всех их списках, в каждом по отдельности. Думаю, до сих пор мне немного везло, но это может продлиться недолго. Потому что с великими людьми иногда бывает именно так», - сказал он.

- Испания «ужасный партнер» внутри НАТО»

Говоря о НАТО, Трамп выразил недовольство из-за Гренландии и Ирана и заявил, что альянс был «неохотен» помогать США.

Он отметил, что если бы поговорил с Рютте, ситуация, возможно, могла бы быть другой.

«Нам не нужна была помощь. Я хотел проверить их, хотел увидеть, будут ли они с нами», - сказал Трамп.

В вопросе НАТО Трамп особенно резко высказался об Испании, назвав ее «ужасным партнером», и призвал прекратить торговые отношения с этой страной.

«Потому что это несправедливо. Мы их защищаем, а они не рядом с нами», - добавил он.

Назвав Гренландию «большой проблемой», Трамп заявил, что ранее США предлагали острову присоединиться к стране, однако получили отказ. По его словам, Вашингтон продолжал поддерживать Гренландию и за последние годы потратил более 1 трлн долларов «на защиту союзников от России». Трамп также заявил, что США полностью поддерживали НАТО в период, когда некоторые страны, по его утверждению, вовсе не выплачивали взносы.

«Когда я говорил с Великобританией, они сказали: «Сейчас мы не можем вам помочь, но поможем, когда война закончится». Это нехорошо. Я говорил с Германией и Францией. Они тоже не хотели помогать. Никто не хотел. Некоторые малые страны хотели помочь, потому что они были беззащитны», - сказал он.

Трамп отметил, что, несмотря на сильное недовольство НАТО, США оказали Альянсу значительную финансовую помощь.

«Потому что это несправедливо. Мы их защищаем, а они не рядом с нами. Но хочу сказать одно: у них есть замечательный лидер», - сказал Трамп, имея в виду генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Трамп также заявил, что Гренландия важна не столько для США, сколько прежде всего для Дании.

Говоря об отношениях с Ираном, Трамп отметил, что страны-посредники действовали разумно.

«Я люблю Эрдогана. Я люблю президента Эрдогана», - сказал он.

Трамп также прокомментировал слова Нетаньяху, направленные на очернение Турции.

«Вчера он говорил плохие вещи о Турции. Я говорил с Эрдоганом. Он не очень любит Израиль и Биби», - сказал Трамп.

Трамп отметил, что Турция обладает очень сильной армией и хочет получить истребители F-35.