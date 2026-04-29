Президент США доволен решением ОАЭ о выходе из ОПЕК По его мнению, этот шаг приведет к снижению цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что с удовлетворением воспринял решение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выйти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). По его мнению, этот шаг приведет к снижению цен на нефть.

Президент США Трамп ответил на вопросы журналистов по актуальным темам во время встречи с командой «Артемида-2» в Белом доме.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает решение ОАЭ выйти из ОПЕК, Трамп выразил удовлетворение принятым решением.

Президент США сказал: «Я считаю, что это замечательно. Я очень хорошо знаю (президента ОАЭ) Мухаммеда (бин Зайеда), он очень умный человек и, вероятно, хочет идти своим путем. Это хорошо. В конечном итоге я считаю, что это хорошо с точки зрения снижения цен на нефть».

Отметив, что данное решение не представляет никакой проблемы для США, Трамп добавил, что у Вашингтона тоже иногда возникают проблемы с ОПЕК.

Объединенные Арабские Эмираты объявили о решении выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая.