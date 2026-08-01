Президент Словении получила легкие травмы в результате дорожно-транспортного происшествия

Lejla Bıogradlıja Aksan, Nariman Mehdiyev
01 Августа 2026•Обновить: 01 Августа 2026
Президент Словении Наташа Пирц Мусар попала в дорожно-транспортное происшествие и получила легкие травмы.
В заявлении Администрации президента Словении отмечается, что Пирц Мусар попала в ДТП по дороге обратно после участия в мероприятии в Хорватии.
Пирц Мусар в качестве меры предосторожности провела прошлую ночь в больнице, а 1 августа выписалась домой.
В результате аварии, в которой участвовали два полицейских автомобиля, пострадали два человека, один из которых получил тяжелые травмы; пострадавшие продолжают лечение в больнице.