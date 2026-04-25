Президент Словении не будет выдвигать кандидатуру на пост премьер-министра В случае, если Пирц Мусар не выдвинет кандидата на формирование правительства, парламентские фракции и депутаты могут предложить свои кандидатуры

Президент Словении Наташа Пирц Мусар заявила, что не будет предлагать кандидатуру на пост премьер-министра после общенациональных выборов, состоявшихся 22 марта.



В письменном заявлении для прессы Пирц Мусар сообщила, что завершила переговоры с лидерами партий после выборов: «Я не хочу предлагать кандидатуру, которая возглавит новое правительство».



Местные СМИ отмечают, что в случае, если Пирц Мусар не выдвинет кандидата на формирование правительства, парламентские фракции и депутаты могут предложить свои кандидатуры.



Лидер «Движения за свободу» Роберт Голоб, занявший первое место на всеобщих выборах в Словении с небольшим отрывом, и лидер «Демократической партии Словении» (SDS) Янез Янша, занявший второе место, проводят отдельные переговоры о создании коалиции.



Председатель партии Resni.ca, представляющей «ключевую» партию правоцентристского толка, и спикер парламента Зоран Стеванович заявил, что его партия поддержит SDS.



На всеобщих выборах в Словении, состоявшихся 22 марта, «Движение за свободу» Голоба победило, набрав 28,62% голосов, а SDS под руководством бывшего премьер-министра Янсы получила 27,95% голосов.



Во время выборов лидеру SDS Янсе было предъявлено обвинение в сотрудничестве с израильской разведывательной организацией.