Аш-Шараа заявил, что Турция и Саудовская Аравия выступили посредниками в вопросе отмены санкций, а Реджеп Тайип Эрдоган подключился к переговорам с США

Президент Сирии: Эрдоган содействовал отмене санкций против Дамаска Аш-Шараа заявил, что Турция и Саудовская Аравия выступили посредниками в вопросе отмены санкций, а Реджеп Тайип Эрдоган подключился к переговорам с США

В прошлом году Саудовская Аравия и Турция выступили посредниками в вопросе отмены санкций против Сирии, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подключился к этому процессу на уровне США. Об этом заявил президент Сирии Ахмед аш-Шараа в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Аш-Шараа отметил, что президент США Дональд Трамп сыграл важную роль в процессе отмены санкций против Сирии. По его словам, Саудовская Аравия и Турция также выступили посредниками по этому вопросу.

Он подчеркнул, что большая часть санкций против Сирии была введена из-за преступлений, совершенных свергнутым режимом Башара Асада.

«Было неразумно, чтобы сирийский народ, освободившийся от прежнего режима, продолжал подвергаться тем же санкциям», - заявил аш-Шараа.

Президент Сирии подчеркнул, что критически важное значение имеет не только отмена так называемого «Закона Цезаря», но и исключение Сирии из американского списка «государств - спонсоров терроризма», в котором страна находится с 1979 года.

По его словам, администрация Трампа предприняла шаги в этом направлении.

Аш-Шараа отметил, что процесс исключения Сирии из данного списка продолжается на уровне Государственного департамента США и Конгресса. Решение вступит в силу после завершения предусмотренного срока для подачи возражений.

Он также заявил, что в прошлом году Саудовская Аравия предприняла посреднические усилия для отмены санкций против Сирии, а президент Реджеп Тайип Эрдоган подключился к обсуждению этого вопроса с американской стороной.

Мы открываем новую страницу в отношениях с Россией

Аш-Шараа сообщил, что контакты с Россией начались за несколько месяцев до свержения режима Асада. По его словам, отношения между двумя странами в новый период перестраиваются на основе взаимных интересов.

Он рассказал, что стороны ведут переговоры по вопросу российских военных баз.

По словам сирийского президента, была достигнута договоренность о сосредоточении многочисленных российских объектов вокруг одной базы. Переговоры о будущем авиабазы Хмеймим и некоторых объектов в Тартусе продолжаются.

«Мы открываем новую страницу в отношениях с Россией», - заявил аш-Шараа.

Он подчеркнул, что отношения России были связаны не только с прежним режимом, но и с сирийским государством. Между двумя странами существуют исторические связи, уходящие корнями в период Советского Союза.

Стабильность Ливана отвечает интересам Сирии

Аш-Шараа заявил, что безопасность и стабильность Ливана напрямую влияют на Сирию и что между двумя странами существуют стратегические интересы.

Он отметил, что на протяжении многих лет Ливан находился между угрозой со стороны Израиля и риском внутреннего конфликта.

По его словам, Дамаск совместно с ливанским правительством ищет решения, способные внести вклад в обеспечение стабильности страны.

Аш-Шараа заявил, что наличие вооруженных формирований, не подчиняющихся государству, создаёт серьёзные проблемы в регионе. Решения о войне и мире, по его мнению, должны находиться исключительно в руках государств.

Он утверждал, что «Хезболла» в последние годы принимала участие в войне в Сирии и до сих пор сохраняет свое вооруженное крыло.

По словам аш-Шараа, решение проблем Ливана возможно через укрепление государственных институтов.

Он подчеркнул, что Сирия не рассматривает возможность военного вмешательства в Ливане, однако может предоставить возможности, которые помогут ливанскому государству выполнять свои обязательства.

«Стабильность Ливана отвечает интересам Сирии», - заявил он.

Аш-Шараа отметил, что переговоры между Ливаном и Израилем и консультации по вопросам безопасности, которые Сирия ведет с Израилем, являются разными процессами.

Он подчеркнул важность формирования устойчивой системы безопасности в регионе.

По его словам, Сирия внимательно следит за политикой Израиля и стремится создать более сбалансированную обстановку посредством многосторонних соглашений в сфере безопасности.

Аш-Шараа заявил, что в случае успеха соглашений по безопасности в будущем может быть начат более широкий мирный процесс.

При этом он подчеркнул, что это не будет означать отказ Сирии от своих прав на оккупированные Голанские высоты.

«В отношениях с Израилем возможно поэтапное продвижение», - сказал он.

Нельзя исключать вероятность региональной войны

Комментируя напряженность между Ираном и Израилем, аш-Шараа заявил, что методы управления конфликтом могут повысить риск его перерастания в региональную войну.

Он отметил, что Сирия будет действовать в рамках совместных решений Лиги арабских государств.

По словам сирийского президента, сохранение стабильности в регионе является одним из главных приоритетов Дамаска.

Отношения с Ираком развиваются

Аш-Шараа заявил, что отношения Сирии с Ираком развиваются в положительном направлении. По его словам, Дамаск считает основой своей политики взаимодействие с официальными государственными структурами.

Он подчеркнул, что между Сирией и Ираком существуют прочные исторические, общественные и экономические связи.

Общие интересы двух стран, по его мнению, должны развиваться на здоровой и устойчивой основе.

«Отношения с Ираком развиваются», — сказал аш-Шараа.

Он отметил, что в прошлом некоторые круги пытались представить события в Сирии как межконфессиональный конфликт, однако такая оценка не соответствовала действительности.

Инвестиции и сотрудничество со странами Персидского залива

Аш-Шараа заявил, что отношения Сирии со странами Персидского залива находятся на очень хорошем уровне.

По его словам, Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и другие государства региона проявляют интерес к восстановлению Сирии.

Он сообщил, что инвестиционные проекты уже начали реализовываться в энергетике, аэропортовой инфраструктуре, недвижимости и туризме.

Крупные проекты планируются в Дамаске, Алеппо, Лазкие и Тартусе.

Аш-Шараа также рассказал, что обсуждаются проекты по транспортировке иракской нефти по трубопроводу Киркук - Банияс.

Он подчеркнул значение региональной интеграции в энергетической сфере.

Аш-Шараа заявил, что курдское население является одним из коренных компонентов сирийского общества.

По его словам, курдам, которые при прежнем режиме были лишены гражданских прав, эти права были возвращены.

Он напомнил, что курдам были предоставлены культурные права, а праздник Навруз был объявлен официальным государственным праздником.

«Курды и СДС — это разные вопросы», - заявил президент Сирии.

Он отметил, что при реализации соглашений с террористической организацией YPG время от времени возникали проблемы.

Однако, по его словам, последнее достигнутое соглашение имеет более прочную основу, а процесс его реализации продолжается.

«Необходимо избегать любого варианта, который может втянуть сирийцев в новые столкновения. Любое решение, предотвращающее конфликт, имеет ценность», - заявил аш-Шараа.

Говоря о процессе демократизации, он подчеркнул, что сирийские власти стремятся расширить участие населения в управлении страной.

По его словам, Сирия сформирует политическую модель, соответствующую её собственным условиям.

Аш-Шараа заявил, что граждане должны иметь право участвовать в выборе своих руководителей и в определении законов, по которым будет управляться страна.

«Мы работаем над тем, чтобы люди имели право выбирать своих руководителей и выражать мнение относительно законов, которые будут применяться в управлении страной. Начало первых заседаний Народного собрания также стало важным шагом в этом направлении», — сказал он.

Аш-Шараа добавил, что формирование политической системы не является решением, которое может быть принято исключительно президентом.

По его словам, в этом процессе важное значение имеют мнения и вклад депутатов Народного собрания, а также представителей различных слоев общества.