Президент Сирии провел кадровые перестановки в силовых структурах

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа произвел ряд назначений на руководящие должности в структурах безопасности и разведки страны. Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.

Глава государства назначил министра внутренних дел Анаса Хаттаба, который сохранит свой нынешний пост, руководителем Управления национальной безопасности.

Кроме того, руководитель Генерального разведывательного управления Хусейн Салама назначен заместителем директора Управления национальной безопасности. На должности главы разведки его заменит Абделькадир Таххан.

Согласно указу президента Сирии, Мульхем Шинтут займет пост заместителя министра внутренних дел по вопросам безопасности.