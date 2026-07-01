Цель этих назначений объединить под одной крышей людей, проявивших самоотверженность, а также специалистов, обладающих опытом и знаниями

Президент Сирии назначил 70 членов Народного совета Цель этих назначений объединить под одной крышей людей, проявивших самоотверженность, а также специалистов, обладающих опытом и знаниями

Президент Сирии Ахмед аш-Шара назначил 70 членов Народного собрания, которые составляют одну треть парламента.

Председатель Высшего избирательного комитета Народного собрания Мухаммед Таха аль-Ахмед на пресс-конференции зачитал указ №143, изданный президентом.

Аль-Ахмед объявил имена 70 человек, назначенных в квоту, составляющую треть парламента, наряду с членами, ранее утвержденными Высшим избирательным комитетом. Он подчеркнул, что цель этих назначений объединить под одной крышей людей, проявивших самоотверженность, а также специалистов, обладающих опытом и знаниями.

По его словам, Народное собрание должно представлять различные слои сирийского общества.

Аль-Ахмед обратил внимание на усиление представительства женщин среди назначенных членов, отметив, что это важно с точки зрения признания роли женщин в процессе преобразований в стране.

Он также сообщил, что в соответствии с Конституцией срок полномочий Народного собрания составляет 30 месяцев и при необходимости может быть продлен.

Первое заседание состоится в понедельник, 6 июля. На нем члены собрания принесут присягу, после чего будет избран президиум парламента и сформирована комиссия для подготовки внутреннего регламента.

- От Алеппо назначены 14 членов

Генеральный секретарь Народного собрания Мухаммед Хамза Шаммут сообщил, что из 70 членов, назначенных президентом, 23 являются видными представителями общества, а 47 - экспертами и учеными из различных сфер.

По словам Шаммута, среди назначенных членов есть 12 человек со степенью магистра и 17 обладателей докторской степени.

В распределении 70 членов, назначенных президентом Ахмедом аш-Шарой, по провинциям первое место занял Алеппо от него назначены 14 человек.

За Алеппо следуют Хасеке с 7 членами, Хомс и Дейр-эз-Зор - по 6 членов. Кроме того, от Идлиба, Дамаска, сельской местности Дамаска и Хамы назначены по 5 человек, от Дераа и Латакии - по 4, от Ракки - 3, а от Кунейтры, Тартуса и Сувейды - по 2 члена.

Ожидается, что новое Народное собрание, сформированное в рамках переходного процесса в Сирии, будет работать в соответствии с принципами, определенными конституционной декларацией.

На выборах в Народное собрание, прошедших в Сирии 6 октября 2025 года в 50 избирательных округах 11 провинций, за исключением Ракки, Хасеке и Сувейды, были избраны 119 депутатов.

После перехода Ракки, Хасеке и района Айн-эль-Араб, также известного как Кобани, в провинции Алеппо под контроль сирийского правительства число депутатов в Народном собрании увеличилось со 119 до 140.