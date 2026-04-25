Президент Сирии и лидер ливанских друзов в Дамаске обсудили региональные события Ахмед аш-Шараа и Валид Джумблат рассмотрели «последние события в регионе

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа и лидер ливанских друзов Валид Джумблат обсудили последние события в регионе в ходе встречи, состоявшейся в субботу, 25 апреля в Дамаске.



Как сообщает Сирийское арабское информационное агентство (SANA), переговоры прошли в Дворце народа в сирийской столице.



Агентство сообщило, что стороны рассмотрели «последние события в регионе», не приводя при этом дополнительных подробностей.



В сообщении не указано, когда Джумблат прибыл в Сирию и как долго продлится его визит.



Валид Джумблат, бывший лидер Прогрессивной социалистической партии, был одним из первых политиков, посетивших Дамаск после свержения режима Башара аль-Асада 8 декабря 2024 года.



Ранее он встречался с Шараа 22 декабря, когда тот занимал пост главы переходной администрации Сирии.



По данным Ливанского национального информационного агентства, тогда Джумблат выразил желание, чтобы «сирийско-ливанские отношения вернулись в свое естественное русло».