Ахмед аш-Шараа выразил готовность Дамаска занять активную и конструктивную позицию в урегулировании кризиса в Ливане

Президент Сирии заявил об отсутствии у Дамаска планов вмешиваться в ситуацию в Ливане Ахмед аш-Шараа выразил готовность Дамаска занять активную и конструктивную позицию в урегулировании кризиса в Ливане

Слова президента США Дональда Трампа о возможном вмешательстве Сирии в ситуацию Ливана были неправильно истолкованы. Об этом заявил президент Сирии Ахмед аш-Шараа.

«Мы не желаем возвращаться к практике военного вмешательства Сирии в Ливан, как это происходило в прошлом»,-сказал сирийский лидер в интервью базирующемуся в Дубае телеканалу «Аль-Мешхад».

Ахмед аш-Шараа пояснил, что президент США выразил свое обеспокоенность конфликтом в Ливане отметив, что Сирия могла бы сыграть позитивную роль в координации с Бейрутом.

Президент выразил готовность Дамаска занять активную и конструктивную позицию в урегулировании кризиса в Ливане в рамках своего нового внешнеполитического курса.

Он сообщил, что в ходе его переговоров с президентом США Дональдом Трампом несколько раз обсуждалась ситуация в Ливане. По словам аш-Шараа, он изложил главе Белого дома свое видение ситуации.

«Проблема Ливана не может быть урегулирована с помощью бомбардировок, разрушений и массового исхода населения. В ходе переговоров с Трампом мы подчеркнули необходимость прекращения войны. Решение проблемы возможно не только военными методами, но и с помощью экономических, политических и социальных мер»,- резюмировал он.