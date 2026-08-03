Президент Сирии аш-Шараа обсудил с главой КРАИ региональные вопросы

Ahmet Karaahmet, Marina Mussa
03 Августа 2026•Обновить: 03 Августа 2026
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа встретился в Дамаске с главой Курдской региональной Администрации Ирака (КРАИ) Нечирваном Барзани. Стороны обсудили региональные события и двусторонние отношения.
После официальной церемонии встречи Барзани и сопровождающая его делегация направились в Народный дворец, где состоялись переговоры с президентом аш-Шараа.
Как сообщила администрация президента Сирии, во встрече также принял участие министр иностранных дел Асад аш-Шейбани.
В ходе переговоров стороны обсудили развитие отношений между Сирией и КРАИ, а также укрепление сотрудничества и координации, прежде всего в экономической сфере.
Кроме того, были рассмотрены региональные события, двусторонние отношения и вопросы, представляющие взаимный интерес.
В заявлении отмечается, что стороны обменялись мнениями относительно шагов, направленных на укрепление безопасности и стабильности, а также расширение регионального сотрудничества.