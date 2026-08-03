Ахмед аш-Шараа встретился в Дамаске с главой Курдской региональной Администрации Ирака Нечирваном Барзани

Президент Сирии аш-Шараа обсудил с главой КРАИ региональные вопросы Ахмед аш-Шараа встретился в Дамаске с главой Курдской региональной Администрации Ирака Нечирваном Барзани

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа встретился в Дамаске с главой Курдской региональной Администрации Ирака (КРАИ) Нечирваном Барзани. Стороны обсудили региональные события и двусторонние отношения.

После официальной церемонии встречи Барзани и сопровождающая его делегация направились в Народный дворец, где состоялись переговоры с президентом аш-Шараа.

Как сообщила администрация президента Сирии, во встрече также принял участие министр иностранных дел Асад аш-Шейбани.

В ходе переговоров стороны обсудили развитие отношений между Сирией и КРАИ, а также укрепление сотрудничества и координации, прежде всего в экономической сфере.

Кроме того, были рассмотрены региональные события, двусторонние отношения и вопросы, представляющие взаимный интерес.

В заявлении отмечается, что стороны обменялись мнениями относительно шагов, направленных на укрепление безопасности и стабильности, а также расширение регионального сотрудничества.