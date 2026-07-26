Президент Сирии Ахмед аш-Шараа: возможный хаос в Ливане напрямую отразится на Сирии Дамаск заявил об отсутствии намерений вмешиваться во внутренние дела Ливана военным путем

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что любой возможный хаос в Ливане напрямую отразится на Сирии, подчеркнув, что Дамаск не намерен проводить военную интервенцию в соседнюю страну.

В интервью катарскому телеканалу Al Jazeera аш-Шараа отметил, что любые потрясения в Ливане будут иметь непосредственные последствия для Сирии.

Заявив, что Сирия не планирует военного вмешательства в Ливан, он сообщил, что Дамаск работает с ливанским правительством над поиском решений, которые помогут стране найти безопасный путь выхода из кризиса.

Аш-Шараа подчеркнул, что решение ливанского кризиса не должно быть сосредоточено исключительно на вопросах безопасности. По его словам, необходимо выработать комплексный подход к урегулированию ситуации.

Президент Сирии заявил, что Дамаск поддерживает принцип, согласно которому только государство должно иметь исключительное право принимать решения об использовании оружия и вопросах войны и мира. Он также выразил обеспокоенность возможным расширением конфликта в регионе.

Соглашение о безопасности с Израилем

Аш-Шараа заявил, что Сирия стремится избежать конфронтации с Израилем, поскольку, по его словам, это не принесет стране никакой выгоды.



«Мы работаем над достижением соглашения о безопасности с Израилем при участии группы стран. Успешное заключение соглашения о безопасности с Израилем может создать основу для всеобъемлющего мира без отказа Сирии от своих прав на оккупированные Голанские высоты», - сказал он.

Кроме того, аш-Шараа сообщил, что переговоры с Россией о будущем российских военных баз в Сирии еще не завершены.