Президент Сирии Ахмед аш-Шараа: возможный хаос в Ливане напрямую отразится на Сирии

Ahmet Karaahmet, Elmira Ekberova
26 Июля 2026•Обновить: 26 Июля 2026
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что любой возможный хаос в Ливане напрямую отразится на Сирии, подчеркнув, что Дамаск не намерен проводить военную интервенцию в соседнюю страну.
В интервью катарскому телеканалу Al Jazeera аш-Шараа отметил, что любые потрясения в Ливане будут иметь непосредственные последствия для Сирии.
Заявив, что Сирия не планирует военного вмешательства в Ливан, он сообщил, что Дамаск работает с ливанским правительством над поиском решений, которые помогут стране найти безопасный путь выхода из кризиса.
Аш-Шараа подчеркнул, что решение ливанского кризиса не должно быть сосредоточено исключительно на вопросах безопасности. По его словам, необходимо выработать комплексный подход к урегулированию ситуации.
Президент Сирии заявил, что Дамаск поддерживает принцип, согласно которому только государство должно иметь исключительное право принимать решения об использовании оружия и вопросах войны и мира. Он также выразил обеспокоенность возможным расширением конфликта в регионе.
Соглашение о безопасности с Израилем
Аш-Шараа заявил, что Сирия стремится избежать конфронтации с Израилем, поскольку, по его словам, это не принесет стране никакой выгоды.
«Мы работаем над достижением соглашения о безопасности с Израилем при участии группы стран. Успешное заключение соглашения о безопасности с Израилем может создать основу для всеобъемлющего мира без отказа Сирии от своих прав на оккупированные Голанские высоты», - сказал он.
Кроме того, аш-Шараа сообщил, что переговоры с Россией о будущем российских военных баз в Сирии еще не завершены.