Он поможет партии завоевать поддержку избирателей на предстоящих выборах, чтобы она смогла реализовать свои планы в течение следующих четырех лет

Президент Сербии Вучич заявил, что уйдет в отставку с поста президента в ближайшие недели Он поможет партии завоевать поддержку избирателей на предстоящих выборах, чтобы она смогла реализовать свои планы в течение следующих четырех лет

Президент Сербии Александр Вучич заявил в субботу, 27 июня, что уйдет в отставку в ближайшие недели, примерно за год до окончания своего срока полномочий.

Выступая на митинге «Сербия — одна семья» у здания сербского парламента в Белграде, Вучич сообщил, что останется на посту президента всего «еще несколько недель», после чего уйдет в отставку.

«Я буду президентом всего еще несколько недель, а затем уйду в отставку. Ничто не длится вечно, и, слава Богу, что это так», — сказал он.

Он сообщил руководству правящей Сербской прогрессивной партии о том, что, если его об этом попросят, он поможет партии завоевать поддержку избирателей на предстоящих выборах, чтобы она смогла реализовать свои планы в течение следующих четырех лет.

Президент также предложил назвать избирательный список партии «Объединенная Сербия».

«Я предлагаю, чтобы наш список, который победит на предстоящих выборах, назывался „Объединенная Сербия“. Не „Объединенные ради чего-то“, а „Объединенная Сербия“. Это самый красивый лозунг, который у нас может быть», — добавил он.

По его словам, Сербия должна сохранять свой военный нейтралитет и продолжать принимать независимые решения, стремясь к вступлению в Европейский союз и поддерживая традиционные связи с Китаем и Россией.

«Мы хотим сами защищать и охранять наше воздушное пространство, а не полагаться на защиту со стороны иностранной армии. Мы всегда должны гордиться нашими ВВС, нашей противовоздушной обороной, нашими вооружёнными силами и нашей полицией. В этом и заключается свобода», — заявил он.

Он отметил, что Сербия ускорит процесс европейской интеграции, сохранив при этом давние партнёрские отношения с Китаем и Россией.

Вучич также объявил, что в понедельник правительство обнародует новые меры, в том числе по финансовой поддержке пенсионеров.

Что касается Косово, он вновь подтвердил давнюю позицию Сербии, согласно которой статус этой территории не подлежит обсуждению.

«Мы всегда были готовы обсуждать всё, но мы не будем вести переговоры о том, чьей территорией являются Косово и Метохия. Мы знаем, что написано в Конституции Сербии, и всегда будем ей следовать», — сказал он.

По данным Министерства внутренних дел Сербии, в митинге «Сербия — одна семья» приняли участие более 200 000 человек.