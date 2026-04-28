Президент РФ: удары ВСУ по Туапсе могут вызвать серьезные экологические последствия Владимир Путин прокомментировал атаки украинских дронов на нефтяную инфраструктуру в Туапсе

Удары вооруженных сил Украины по энергетическим объектам в Туапсе «потенциально могут вызвать серьезные экологические последствия».

Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя атаки украинских дронов на нефтяную инфраструктуру в Туапсе во время совещания по обеспечению безопасности на предстоящих осенью выборах.

«Все чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример — удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, губернатор только что докладывал: вроде серьезных угроз нет, люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются», — сказал глава государства, которого цитируют российские СМИ.

По его словам, Украина наносит удары «из-за потери территорий на фронте». «Киевский режим и его покровители перешли к открытым террористическим методам. Причины очевидны и для всех понятны — противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения. Каждый день они теряют определенные территории»,-заявил Путин.