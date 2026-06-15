Российский лидер отметил, что сложившееся между ним и президентом США взаимопонимание позволяет открыто обсуждать даже самые сложные вопросы

Президент РФ Путин поздравил Трампа с 80-летием Российский лидер отметил, что сложившееся между ним и президентом США взаимопонимание позволяет открыто обсуждать даже самые сложные вопросы

Президент России Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с 80-летием. Поздравление было опубликовано на официальном сайте Кремля.

В обращении Путин назвал Трампа «ярким, незаурядным человеком и политиком» и подчеркнул, что высоко ценит сложившееся между ними взаимопонимание.

По словам российского лидера, такой уровень диалога позволяет Москве и Вашингтону «прямо и откровенно» обсуждать любые, в том числе самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки.

Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и США могли бы придать отношениям «новое качество», а также внести вклад в обеспечение безопасности и стабильности на мировой арене.

В завершение поздравления президент России пожелал Трампу здоровья, счастья, благополучия и успехов, а также попросил передать наилучшие пожелания Мелании Трамп и всем членам семьи американского лидера.