Президент РФ Путин поздравил Трампа с 80-летием

Marina Mussa
15 Июня 2026•Обновить: 15 Июня 2026
Президент России Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с 80-летием. Поздравление было опубликовано на официальном сайте Кремля.
В обращении Путин назвал Трампа «ярким, незаурядным человеком и политиком» и подчеркнул, что высоко ценит сложившееся между ними взаимопонимание.
По словам российского лидера, такой уровень диалога позволяет Москве и Вашингтону «прямо и откровенно» обсуждать любые, в том числе самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки.
Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и США могли бы придать отношениям «новое качество», а также внести вклад в обеспечение безопасности и стабильности на мировой арене.
В завершение поздравления президент России пожелал Трампу здоровья, счастья, благополучия и успехов, а также попросил передать наилучшие пожелания Мелании Трамп и всем членам семьи американского лидера.