Президент РФ призвал наращивать поставки авиатехники собственного производства

Наращивание поставок современной авиатехники собственного производства является ключевым условием для обеспечения потребностей граждан в авиаперелетах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном развитию отечественной авиации.

По его словам, совместные усилия государства, авиастроителей и авиакомпаний должны привести к тому, чтобы российские перевозчики выполняли рейсы преимущественно на отечественных самолетах.

Путин подчеркнул, что Россия обладает необходимыми компетенциями и технологическим потенциалом в авиастроении. По его словам, по ряду направлений отечественная авиационная техника не только не уступает лучшим мировым образцам, но и превосходит зарубежные, в том числе западные аналоги по отдельным компонентам.

Президент отметил, что страна была вынуждена перейти к импортозамещению в авиационной отрасли и смогла обеспечить создание собственной линейки авиационной техники. Он назвал способность самостоятельно разрабатывать и производить военные и гражданские самолеты одним из ключевых показателей технического, научного и промышленного суверенитета государства.

Отдельно Путин остановился на новых российских самолетах МС-21, SJ-100 и Ил-114. Глава государства оценил их уровень как «очень хороший» и заявил, что такие проекты должны стать основой для дальнейшего обновления парка отечественных авиаперевозчиков.

При этом президент подчеркнул, что в отрасли необходимо действовать «быстрее и масштабнее». По его словам, российские воздушные суда по качеству, надежности и техническим параметрам должны не просто конкурировать с зарубежными образцами, а успешно выигрывать эту конкуренцию.

Путин также предупредил о риске недостижения установленных показателей по авиаперевозкам. Он отметил, что власти продолжат оказывать поддержку авиационной промышленности, однако персональная ответственность руководителей предприятий за выполнение поставленных задач остается высокой.

Перед совещанием президент осмотрел образцы новой российской авиационной техники, в том числе самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21.