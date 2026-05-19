Президент РФ прибыл в Пекин с двухдневным визитом Владимир Путин будет находиться в КНР 19 и 20 мая

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай, передает ТАСС.

В Пекине российский лидер будет находиться 19 и 20 мая, его рабочий график весьма насыщенный. Как ранее отметил его помощник по международным делам Юрий Ушаков, важнейшим мероприятием предстоящего визита будет обсуждение "за чаем" с председателем КНР Си Цзиньпином самых актуальных вопросов международных проблем.

Предшествовать чаепитию в узком кругу будут российско-китайские переговоры с участием делегаций, встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, открытие перекрестных годов образования, осмотр совместной выставки ТАСС и Синьхуа об истории отношений двух стран, а также встреча с молодым китайским инженером Пэй Паем и другие протокольные мероприятия.

В аэропорту Шоуду были подняты государственные флаги России и Китая, выстроен почетный караул, а также приветственная группа китайских школьников и студентов. У трапа российского лидера встречал руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И, с которым российский лидер кратко пообщался на красной ковровой дорожке, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, российский посол в Китае Игорь Моргулов и старшие дипломатические сотрудники росзагранучреждений.