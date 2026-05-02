Соглашение о военном сотрудничестве было подписано в городе Москве 22 сентября 2025 года

Президент РФ подписал закон о ратификации соглашения о военном сотрудничестве с Никарагуа Соглашение о военном сотрудничестве было подписано в городе Москве 22 сентября 2025 года

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации межправительственного соглашения с Никарагуа о военном сотрудничестве.

«Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Никарагуа о военном сотрудничестве, подписанном в городе Москве 22 сентября 2025 года», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Сообщается, что сотрудничество предусматривает несколько ключевых направлений, включая совместную подготовку войск, обмен опытом и информацией в сфере противодействия экстремизму и международному терроризму. Стороны также намерены развивать взаимодействие в военно-научной области и совместно изучать вопросы обеспечения военной безопасности.

Кроме того, соглашение предполагает сотрудничество между военными учебными заведениями двух стран.