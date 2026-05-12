Президент РФ: «Орешник» может быть оснащен ядерными боеголовками Владимир Путин провел совещание с военнослужащими ВС РФ

Ракетный комплекс «Орешник» может оснащаться ядерными боеголовками. Об этом 12 мая напомнил президент России Владимир Путин.

«С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками», - заявил Путин на совещании с военнослужащими ВС РФ.

Президент также поздравил военных с успешным испытанием ракетного комплекса «Сармат».

Глава государства сообщил, что в конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство.

Президент подчеркнул, что дальность применения "Сармата" может быть свыше 35 тыс. Км.

Российский лидер отметил создание в РФ перспективных ракетных комплексов, не имеющих аналогов в мире.

В частности, он указал, что работы над комплексами «Посейдон» и «Буревестник» находятся на завершающей стадии.

Путин заявил, что РФ успешно применяет на СВО комплексы «Кинжал» и работает над их точностью в неядерном оснащении.

Глава государства акцентировал, что работы по совершенствованию сил сдерживания России не прекращаются с 2000-х годов.