«Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ нового созыва на 20 сентября», - следует из указа

Президент РФ назначил выборы в Госдуму на 20 сентября «Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ нового созыва на 20 сентября», - следует из указа

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную думу (нижнюю палату Федерального собрания) девятого созыва на 20 сентября. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ нового созыва на 20 сентября. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», - следует из указа.

Выборы региональных парламентов планируются в 39 регионах РФ.