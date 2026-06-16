Президент РФ назначил выборы в Госдуму на 20 сентября

Olga Keskin
16 Июня 2026•Обновить: 16 Июня 2026
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную думу (нижнюю палату Федерального собрания) девятого созыва на 20 сентября. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ нового созыва на 20 сентября. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», - следует из указа.
Выборы региональных парламентов планируются в 39 регионах РФ.