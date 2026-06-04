Президент РФ назвал условие завершения конфликта в Украине Москва готова урегулировать конфликт мирными средствами и пойти на компромиссы, предусмотренные этими договоренностями - Путин

Конфликт в Украине может быть завершен в ближайшее время, если Киев согласится на компромиссы на базе договоренностей Анкориджа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам главы российского государства, Россия готова урегулировать конфликт мирными средствами и пойти на компромиссы, предусмотренные этими договоренностями. При этом, подчеркнул Путин, для достижения результата необходимо согласие украинской стороны.

Президент РФ отметил, что намерение «заключить сделку» и планы по установлению контроля над всей территорией Донецкой области не противоречат друг другу.

Говоря о ситуации в зоне боевых действий, Путин заявил, что российские войска наступают по всей линии соприкосновения. По его словам, «нет места», где бы российская армия не вела наступательных действий.

Путин сообщил, что за последнее время российская армия установила контроль примерно над 2 440 кв. км территории. По его словам, Россия полностью контролирует территорию Луганской области, свыше 85% территории Донецкой области и около 80% территории Запорожской области.

Глава государства заявил, что одной из ключевых проблем украинских войск остается нехватка личного состава. По его словам, за последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тыс. человек, а ежемесячные потери составляют примерно 40 тыс. человек.

Путин также утверждает, что принудительная мобилизация на Украине позволяет ежемесячно пополнять армию на 15–16 тыс. человек.

Касаясь военного потенциала сторон, президент заявил, что у России появляются новые ударные системы, в том числе связанные с комплексом «Орешник». Он отметил, что Украина, в отличие от России, не располагает такими ударными средствами, как гиперзвуковые и крылатые ракеты. Президент РФ также заявил, что Россия будет укреплять свою систему противовоздушной обороны, подчеркнув, что у Москвы такая система есть, тогда как у Киева, по его словам, полноценной системы ПВО нет.

Глава российского государства добавил, что у России имеется собственная производственная, научная и кадровая база для обеспечения армии, которая «крепнет с каждым месяцем». Он также подчеркнул, что Москву в конфликте на Украине интересует реальная ситуация, а не оценки госсекретаря США Марко Рубио.