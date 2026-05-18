Президент РФ едет в Китай вслед за Трампом: что стоит за переговорами Москвы и Пекина Поездка Владимира Путина в Пекин приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

Президент России Владимир Путин 19–20 мая посетит Китай с официальным визитом на фоне усиливающегося стратегического сближения Москвы и Пекина, глобального соперничества США и КНР, а также продолжающихся дискуссий вокруг урегулирования конфликта в Украине.

Как сообщает пресс-служба Кремля, поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Ожидается, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления партнёрства и стратегического взаимодействия между РФ и КНР, обменяются мнениями по основным международным и региональным вопросам.

Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год). По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.

Кроме того, программой визита предусмотрена встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, в ходе которой состоится обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества.

Анонсируя предстоящий визит президента РФ в Китай, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на повестке будет весь комплекс двусторонних отношений.

«Повестка дня понятная - прежде всего это наши двусторонние отношения, это особые отношения привилегированного стратегического партнерства, солидный объем торгово-экономического взаимодействия, который стабильно превышает 200 млрд долларов. Ну и, конечно, международные дела тоже будут активно на повестке дня», - сказал Песков, указав на то, что «двусторонние отношения во всех измерениях — это очень много, это гуманитарные вопросы, это образование, это высокие технологии».

Российско-китайские отношения

Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как «отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху». Основы развития связей между РФ и КНР закреплены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанном 16 июля 2001 года. Данный документ был заключен в Москве президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем 16 июня 2001 года. 28 июня 2021 года было принято Совместное заявление России и КНР к 20-летию подписания договора, в котором говорилось о продлении документа еще на 5 лет. Его срок истекает 16 июля 2026 года.

Между тем в ноябре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что этот договор в «полной мере сохраняет свою актуальность».

Особую динамику российско-китайские отношения приобрели после 2014 года, когда Россия в ответ на санкции со стороны Запада начала активно разворачивать свои внешнеэкономические связи на Восток.

На сегодняшний день Китай остается крупнейшим торговым партнером РФ. Пекин после начала конфликта в Украине и резкого ухудшения отношений России с Западом фактически стал главным внешнеэкономическим и политическим партнером Москвы. На фоне санкционного давления российская экономика значительно усилила зависимость от китайского рынка, технологий и финансовых механизмов.



По данным статистики Главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая в I квартале текущего года увеличился на 15% - до 61,3 млрд долларов. Объем экспорта китайских товаров в Россию в рассматриваемый период вырос на 22 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 27,7 млрд долларов, а из РФ в Китай - на 10%, до 33,6 млрд долларов. Россия выступает важнейшим поставщиком энергоресурсов, сырья и сельскохозяйственной продукции, тогда как Китай обеспечивает потребности российского рынка в промышленных товарах, электронике и автомобилях.

Еще одним из ключевых направлений взаимодействия между странами остается энергетика. Россия наращивает поставки нефти и газа в Китай, стороны продолжают обсуждать реализацию крупных инфраструктурных проектов, включая газопровод «Сила Сибири-2». Новый проект пока находится на стадии обсуждения, а действующий газопровод «Сила Сибири-1» продолжает работать и к концу 2024 года вышел на максимальную проектную мощность, составляющую 38 млрд кубометров газа в год. На фоне санкционного давления возрастает и роль расчетов в национальных валютах — рублях и юанях.

При этом и в Москве, и в Пекине подчеркивают, что отношения между странами не являются «военно-политическим союзом, не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран».

Значительную роль в укреплении двусторонних отношений также играют тесные контакты между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. За последние десять лет лидеры встречались более 40 раз в различных форматах, провели множество телефонных разговоров. Главы государств традиционно проводят встречи в формате государственных визитов, а также регулярно общаются «на полях» таких международных мероприятий, как саммиты БРИКС, ШОС, форумы «Один пояс, один путь».

Развитие связей между РФ и КНР неоднократно комментировали и сами лидеры двух государств. Так, российский лидер в ходе визита председателя КНР в Москву в мае 2025 года заявлял, что российско-китайские отношения «достигли наивысшего за всю историю уровня». «Они самодостаточны и не зависят от внутриполитических факторов или текущей мировой конъюнктуры», - сказал Путин в ходе подписания совместных документов.

Си Цзиньпин, в свою очередь, отмечал, что китайско-российские связи служат эталоном отношений между крупными государствами, характеризующихся вечным добрососедством и дружбой, всеобъемлющим стратегическим взаимодействием, взаимовыгодным сотрудничеством и обоюдным выигрышем. «Постоянное содействие развитию китайско-российских отношений на высоком уровне отвечает коренным интересам двух народов и является источником стабильности для мира во всем мире», - сказал китайский руководитель.

Визиты Путина в Китай

Путин в качестве российского лидера посещал Китай более 20 раз. В последний раз президент РФ совершил визит в страну в конце августа – начале сентября 2025 года. В рамках визита Путин посетил парад в Пекине, посвященный 80-й годовщине окончания Второй мировой войны после капитуляции Японии, а также провел переговоры с Си Цзиньпином.

В 2000–2008 годах Владимир Путин шесть раз посещал КНР, где провел ряд переговоров с лидером КНР того периода Цзян Цзэминем. Стороны укрепили стратегическое партнерство, подписали документы о поддержке территориальной целостности Китая и сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Ключевой вехой этого периода стало подписание фундаментального Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве в 2001 году.

Расцвет российско-китайской дружбы приходится на 2012-2023 годы. В этот период Владимир Путин посещал Китай 12 раз — как с государственными, так и с официальными визитами. Эти поездки традиционно сопровождались подписанием масштабных двусторонних соглашений, что стало одной из отличительных черт российско-китайских переговоров на высшем уровне.

После прихода к власти Си Цзиньпина в 2013 году сотрудничество Москвы и Пекина заметно активизировалось. Уже в мае 2014 года лидеры подписали почти 50 документов, включая 30-летний контракт на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири». В июне 2018 года Путин стал первым иностранным лидером, удостоенным высокой государственной награды КНР — орденом Дружбы.

Визит Путина вслед за президентом США

Стоит отметить, что Владимир Путин едет в Китай практически сразу после визита президента США Дональда Трампа, который провел там три дня, с 13 по 15 мая. Американский лидер назвал свой визит в КНР «невероятным», а также сообщил о заключении «фантастических торговых сделок, выгодных обеим странам».

В Кремле, комментируя визит президента США в Китай заявили, что внимательно отслеживали информацию по этой тематике через СМИ, а также выразили надежду получить ее «из первых рук» во время предстоящей поездки Путина в эту страну.

По словам Пескова, «в рамках грядущих двусторонних российско-китайских контактов будет хорошая возможность обменяться мнениями по тем контактам, которые состоялись у китайцев с американцами».

«Разумеется, когда ведут прямой диалог на высшем уровне первая и вторая экономика мира (а вы знаете, что по паритету покупательной способности Китай - это первая экономика, США - вторая экономика; в абсолютном измерении США - первая экономика, Китай - вторая экономика), - это предмет особого внимания, анализа для всех стран мира, в том числе и для нашей страны», - сказал представитель Кремля.

Глава МИД РФ, в свою очередь, заявил, что Москва не будет участвовать в «треугольниках» США в отношениях с Пекином и Вашингтоном. «Мы не вмешиваемся в торговые отношения третьих стран между собой. У нас с Китайской Народной Республикой есть разветвленные договоренности, закрепленные контрактами, межправительственными договорами, соглашениями практически во всех сферах межгосударственного общения, в том числе и в торгово-экономической, инвестиционной сферах, включая поставки энергоносителей. На основе этих соглашений мы добросовестно выполняем все свои обязательства, а Китайская Народная Республика выполняет свои обязательства. При этом ни мы не просим китайцев обсуждать с нами свои планы в отношениях с другими государствами, ни КНР не обращается с подобными неуместными просьбами в наш адрес», - сказал Лавров, указав на то, что Россия будет только рада, если Китай и США договорятся о поставках американских энергоносителей.

Кроме того, Трамп сообщил, что во время его общения с Си Цзиньпином поднималась тема конфликта в Украине. По его словам, и Вашингтон, и Пекин заинтересованы в прекращении конфликта и поиске путей для урегулирования ситуации.



На этом фоне визит Путина в КНР привлекает особое внимание, так как лидеры РФ и Китая, вероятнее всего обсудят эту тематику. Китай ранее предлагал собственные инициативы по политическому урегулированию конфликта, тогда как Москва неоднократно положительно оценивала посреднический потенциал Пекина.

Между тем 9 мая российский лидер заявил, что «взаимодействие России и Китая является важнейшим фактором в стабилизации международных отношений».

«Ведь у нас почти не осталось договоров, которые регулируют сферу безопасности, сферу разоружения и контроля за ядерным оружием. И взаимодействие таких государств, как Китай и Россия, безусловно, является фактором сдерживания и стабильности», - сказал Путин, отвечая на вопрос, какие ключевые вопросы он хотел бы обсудить с Си Цзиньпином в ходе предстоящего визита в Китай.

Российский лидер также приветствовал продолжение контактов и конструктивного взаимодействия между Китаем и США. «Мы от этого только получаем выгоду - от стабильности и конструктивного взаимодействия между Соединенными Штатами и Китаем», - сказал глава государства.

Таким образом, предстоящие переговоры в Пекине, как ожидается, подтвердят курс Москвы и Пекина на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства, расширение торгово-экономического взаимодействия и координацию позиций по ключевым международным вопросам на фоне продолжающейся трансформации мировой системы международных отношений.