Президент РФ в ответ на открытое письмо Зеленского с предложением о встрече: «пока не вижу смысла»

Президент РФ Владимир Путин в ответ на открытое письмо украинского лидера Владимира Зеленского с предложением о личной встрече заявил, что пока не видит в этом смысла. Об этом российский лидер заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны – остановить наступление наших Вооружённых Сил, вот и всё. А нам нужны договорённости не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение», - сказал Путин, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания о том, встретится ли он с автором письма.

По словам президента РФ, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков еще вчера показал ему это письмо. «Но у нас была встреча рабочая, ужин рабочий с президентом Узбекистана, честно говоря, я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул. Я её посмотрел так, бегло, но тем не менее. Несколько вещей, на которые обращаю внимание» - указал он.

«Первое. Он упомянул, автор письма, о моём возрасте. Ну, что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все, но мне представляется, что в моём возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное-то не возраст.Это на самом деле, безусловно, важно, но главное-то не возраст, главное – дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, они демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо – это другое, это оценка политического характера, но в целом работают активно», - сказал президент РФ.

Кроме того, Путин обратил внимание на заявление президента Украины относительно пребывания у власти на выборных должностях.

«Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти, не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках Основного закона, потому что, если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти, это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться – надо идти на выборы, и всем бы посоветовал, тем более что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли. Непонятно почему», -указал он.

Путин отметил, что Владимир Зеленский также указал на то, что «не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже и более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной», и искать их нужно в Европе.

«Наверное, надёжные гаранты всегда не помешают, но почему отказывают в таком качестве американской администрации и президенту Трампу – мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединённых Штатов, а видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это вызывает вопросы», - отметил он.

Кроме того, президент РФ привлек внимание к тому, как президент США Дональд Трамп «на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код», сочтя, при этом, «неправильным» переход Киева к публичным дискуссиям.

«Поскольку украинская сторона посчитала возможным придать нашим отношениям в этой части публичный аспект, перейти к публичному обсуждению, публичной дискуссии, – что, на мой взгляд, не очень правильно или совсем не правильно, – то это даёт мне возможность и даёт право сказать о некоторых вещах, о которых мало кто знает или вообще пока никто не знает», - сказал Путин, обратив внимание на то, что три недели назад «один из представителей бизнес-кругов» России позвонил ему и сообщил, что его пригласили в Киев.

По словам президента РФ, бизнесмен поехал в Киев, вернулся и сообщил, что, «кроме всякой шелухи, самое главное: господин Зеленский просил о встрече».

«Я говорю: «Я никогда не отказывался». Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее переливать – я знаю, я проходил это. Там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Мы занимались всю ночь – Минские соглашения эти формулировали, а потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Все Минские соглашения посвящены были только одному: выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения? - отметил президент, указав на «самое главное», удару по общежитию колледжа в подконтрольной РФ Луганской области 22 мая, где погибли дети, подростки. «Это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой», - отметил он.

«Теперь уже я утром позвонил этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и его спросил: «Что это значит?» Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей», -сказал Путин, указав на то, что у бизнесмена не нашлось объяснений в ответ.

Кроме того, президент РФ обратил внимание на то, что письмо украинского лидера было «с элементами хамства». «Это что: это способ создания условий для личных встреч и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе.И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения», - подчеркнул он.

«И вот обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!», - призвал президент РФ.

Ранее, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт.