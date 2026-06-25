«Выражаем чувства солидарности и поддержки дружественному венесуэльскому народу в это тяжёлое время», - Владимир Путин

Президент РФ выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Венесуэле «Выражаем чувства солидарности и поддержки дружественному венесуэльскому народу в это тяжёлое время», - Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования временному президенту Венесуэлы Делси Родригес Гомес в связи с разрушительным землетрясением на северо-западе страны.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе Венесуэлы. Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия», - говорится в телеграмме.

«Выражаем чувства солидарности и поддержки дружественному венесуэльскому народу в это тяжёлое время», - сказал президент РФ.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия «оперативно» рассмотрит обращение Венесуэлы об оказании помощи после мощных землетрясений.

«Разумеется, речь идет о первых часах после этой трагедии. Жертв, судя по всему, гораздо больше, чем те цифры, которые пока фигурируют в СМИ. Если будут обращения от наших венесуэльских друзей, конечно же, они будут оперативно рассмотрены», - сказал представитель Кремля.

В Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,5 и 7,2

Геологическая служба США (USGS) сообщила о двух мощных землетрясениях магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших в Венесуэле с интервалом в 39 секунд.

По данным USGS, в венесуэльском штате Яракуй с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения: магнитудой 7,2 — в 24 километрах к северо-востоку от города Сан-Фелипе и магнитудой 7,5 — в 23 километрах к юго-востоку от города Юмаре. Очаг землетрясения у Сан-Фелипе залегал на глубине 21,9 километра, у Юмаре — 10 километров. После основных толчков было зарегистрировано 20 афтершоков.