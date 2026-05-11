Президент Руто: Франция была рядом с Кенией с момента независимости В столице Кении Найроби состоялась встреча президента Уильяма Руто с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Президент Кении Уильям Руто заявил, что отношения между Кенией и Францией имеют глубокое и стратегическое значение, подчеркнув: «Франция была рядом с Кенией с момента обретения независимости, и мы прошли этот путь вместе».

В письменном заявлении по итогам переговоров отмечается, что две страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта, цифровой инфраструктуры и проектов по устойчивому топливу.

Также сообщается, что в ходе встречи обсуждались напряженность в Ормузском проливе и влияние продолжающихся международных конфликтов на мировую экономику.

Макрон, в свою очередь, отметил, что подписанные проекты направлены на долгосрочное развитие и улучшение государственных услуг, а новый центр управления энергосистемой обеспечит более дешевый и надежный доступ к электричеству.

В рамках соглашений предусмотрены строительство национального центра управления электросетями, модернизация железнодорожной и сигнальной системы пригородной линии U-20 в Найроби, реконструкция плотины Масинга, развитие национальной цифровой магистрали и оптоволоконной инфраструктуры, а также сотрудничество в сфере устойчивого топлива.