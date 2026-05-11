Президент Руто: Франция была рядом с Кенией с момента независимости

Adam Abu-bashal, Elmira Ekberova
11 Май 2026•Обновить: 11 Май 2026
Президент Кении Уильям Руто заявил, что отношения между Кенией и Францией имеют глубокое и стратегическое значение, подчеркнув: «Франция была рядом с Кенией с момента обретения независимости, и мы прошли этот путь вместе».
В столице Кении Найроби состоялась встреча президента Руто с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В письменном заявлении по итогам переговоров отмечается, что две страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта, цифровой инфраструктуры и проектов по устойчивому топливу.
Также сообщается, что в ходе встречи обсуждались напряженность в Ормузском проливе и влияние продолжающихся международных конфликтов на мировую экономику.
Макрон, в свою очередь, отметил, что подписанные проекты направлены на долгосрочное развитие и улучшение государственных услуг, а новый центр управления энергосистемой обеспечит более дешевый и надежный доступ к электричеству.
В рамках соглашений предусмотрены строительство национального центра управления электросетями, модернизация железнодорожной и сигнальной системы пригородной линии U-20 в Найроби, реконструкция плотины Масинга, развитие национальной цифровой магистрали и оптоволоконной инфраструктуры, а также сотрудничество в сфере устойчивого топлива.