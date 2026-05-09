Президент Путин считает, что дело идет к завершению украинского конфликта

Владимир Зеленский передал через словацкого премьера Роберта Фицо желание встретиться с российским лидером.

«Господин Фицо сказал о своей встрече с Зеленским, но особого послания там не было. Просто я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский готов провести личную встречу», - сказал Владимир Путин во время выступления перед журналистами 9 мая.

Президент РФ заявил, что готов встретиться с Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране, но только уже для подписания мирного договора. Он считает, что дело идет к завершению украинского конфликта.



- Парад Победы

Президент объяснил отсутствие военной техники на параде по случаю Дня победы не только соображениями безопасности, но и тем, что вооружённые силы должны сосредоточить своё внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения «специальной военной операции».

Как следует из слов Путина, опасаясь ударов украинских военных 9 мая, российские представители вступили в контакты с представителями Индии, Китая и США, заявив им, что российские военные нанесут удар по центру Киева в случае «провокаций» со стороны Украины. Он отметил, такой удар мог бы привести к ухудшению отношений с другими странами, поскольку при нём пострадали бы их посольства в Киеве.



- Перемирие с Украиной

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия сразу поддержала идею президента США Дональда Трампа о перемирии и обмене пленными, однако до сих пор не получила никаких предложений от украинской стороны.

«Когда прозвучало предложение США, мы, конечно, это сразу поддержали. И рассчитываем на то, что в данном случае украинская сторона отреагирует на предложение президента Соединенных Штатов. Никаких предложений до сих пор к нам, к сожалению, не поступало», - сказал Путин в ходе пресс-подхода в субботу.

Он напомнил, что несколькими днями ранее, 5 мая, Россия передала украинской стороне предложение об обмене, и направила в Украину список из 500 украинских военнослужащих, находящихся в России.

«Первоначально реакция была такая, что нужно посмотреть повнимательнее, может быть, не все 500, может быть 200. А потом он вообще сошли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену. Не хотят», - пояснил президент.

- О переговорах с ЕС

Путин заявил, что готов обсуждать ситуацию вокруг Украины с представителем Евросоюза, который не делал резких заявлений в адрес России. К таковым он отнес бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Говоря о ситуации в целом, Путин подчеркнул, что ключевая задача России — обеспечить безопасность. «Нужно сделать так, чтобы нам не угрожал никто. Вот и всё. Мы к этому и будем стремиться», — сказал он во время выступления перед журналистами.

Также президент отметил, что в Москве видят участие европейских стран в поддержке Украины, включая передачу технологий и сборку техники. По его словам, европейские государства «играют на повышение», однако при этом, как он считает, начинают искать контакт с Россией, понимая риски дальнейшей эскалации. Путин добавил, что такая политика может «дорого стоить», и указал на необходимость перехода к более сдержанному и конструктивному взаимодействию.

- Отношения с Арменией

Армения должна как можно раньше определиться, выбирает ли она путь сближения с Евросоюзом или остается в ЕАЭС.

Если Ереван выберет первый вариант, то в таком случае возможен путь «мягкого и интеллигентного развода».

«В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующий выводы и пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного развода и взаимовыгодного развода», – отметил Путин.



- Взаимодействие с Китаем является фактором сдерживания

По словам президента, взаимодействие России и Китая является важнейшим фактором сегодня по стабилизации международных отношений. Взаимодействие таких государств, таких стран, как Китай и Россия, безусловно, является фактором сдерживания и стабильности.



«Мы в высокой степени находимся в договоренности по тому, чтобы сделать серьезный, очень существенный шаг вперед в сотрудничестве в газовой и нефтяной сфере», - подчеркнул Путин.

