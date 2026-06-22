В ходе встреч, которые состоятся в рамках визита, будут рассмотрены все аспекты отношений между Турцией и Польшей, а также обсуждены меры по развитию существующего сотрудничества

Президент Польши Кароль Навроцкий 23–24 июня посетит Турцию В ходе встреч, которые состоятся в рамках визита, будут рассмотрены все аспекты отношений между Турцией и Польшей, а также обсуждены меры по развитию существующего сотрудничества

Глава Управления коммуникаций администрации президента Турции Бурханеттин Дуран сообщил, что президент Польши Кароль Навроцкий посетит Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В своём сообщении в социальной сети NSosyal Дуран отметил, что Навроцкий совершит официальный визит в Турцию 23–24 июня.

В ходе встреч, которые состоятся в рамках визита, будут рассмотрены все аспекты отношений между Турцией и Польшей, а также обсуждены меры по развитию существующего сотрудничества. Согласно этой информации, помимо двусторонних встреч, планируется обмен мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам.