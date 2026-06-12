«Сдавайтесь или столкнетесь со всей мощью нигерийского государства», - призвал Бола Ахмед Тинубу, обращаясь к нации по случаю отмечаемого в стране Дня демократии 12 июня

Президент Нигерии выступил с жестким предупреждением в адрес вооруженных группировок в стране «Сдавайтесь или столкнетесь со всей мощью нигерийского государства», - призвал Бола Ахмед Тинубу, обращаясь к нации по случаю отмечаемого в стране Дня демократии 12 июня

Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу выступил с жестким предупреждением в адрес действующих в стране вооруженных группировок и сторонников террористических организаций.

«Сдавайтесь или столкнетесь со всей мощью нигерийского государства», - призвал президент, обращаясь к нации по случаю отмечаемого в стране Дня демократии 12 июня.

Тинубу отметил, что возможность добровольно сложить оружие и раскаяться, предоставленная членам вооруженных формирований, не будет действовать бесконечно.

Кроме того, президент заявил, что продолжающиеся проблемы в сфере безопасности не должны углублять межэтнические разногласия, а также призвал не связывать преступность с какой-либо этнической принадлежностью.«В такой период не следует искать виновных и заниматься взаимными обвинениями. У преступности нет национальности», — сказал Тинубу, призвав граждан объединиться перед лицом общих угроз.

«Мы должны сохранять единство и быть уверены, что враги нашей страны вскоре останутся в прошлом. Мы одержим победу над терроризмом и продолжим строить более процветающее государство», — отметил он.

В последнее время в Нигерии участились нападения на школы. Так, 15 мая в районе местного самоуправления Ориире штата Ойо вооруженные лица совершили нападения на три школы, похитив 40 учащихся и 7 учителей.

Несмотря на то, что за похищение людей в Нигерии предусмотрена смертная казнь, случаи похищений с целью получения выкупа остаются распространенным явлением. Вооруженные группировки чаще всего нападают на деревни, школы и путешественников на севере страны, требуя выкуп за освобождение.