Президент Молдовы Майя Санду получит Европейский орден за заслуги

Президент Молдовы Майя Санду удостоена Европейского ордена за заслуги, сообщила пресс-служба Европарламента в четверг, 14 мая.



Первая в истории церемония вручения награды состоится во вторник, 19 мая, в 11:30 в Страсбурге. Орден присуждается за значительный вклад в европейскую интеграцию, а также в продвижение и защиту европейских ценностей.



Ожидается, что тринадцать из двадцати первых лауреатов лично примут участие в церемонии в зале заседаний парламента, которая будет транслироваться в прямом эфире. Каждому награжденному предоставят слово для выступления, после чего журналисты смогут пообщаться с некоторыми из них.

В числе приглашенных бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, экс-президент Польши и лидер «Солидарности» Лех Валенса, бывший премьер-министр Польши и экс-председатель Европарламента Ежи Бузек, бывший президент и премьер-министр Португалии Анибал Каваку Силва, кардинал и государственный секретарь Святого Престола Пьетро Паролин, президент Молдовы Майя Санду, бывший федеральный канцлер Австрии Вольфганг Шюссель, экс-верховный представитель ЕС по внешней политике Хавьер Солана, бывший глава Европейского центробанка Жан-Клод Трише, юрист и ученый Марк Джидара, врач и ученый Сандра Лежниеце, правозащитница Александра Матвийчук, а также бывший вице-президент Еврокомиссии Вивиан Рединг.

После церемонии в рамках пленарного заседания состоятся отдельные пресс-брифинги с участием Леха Валенсы, Майи Санду, Вольфганга Шюсселя и Жан-Клода Трише. Для общения со СМИ также будут доступны Марк Джидара, Сандра Лежниеце, Александра Матвийчук и Вивиан Рединг.

В прошлом году, по случаю 75-й годовщины Декларации Шумана, Бюро Европейского парламента приняло решение учредить первую европейскую награду такого типа, вручаемую институтом ЕС, — гражданскую награду в знак признания достижений лиц, внесших значительный вклад в европейскую интеграцию либо в продвижение и защиту европейских ценностей. Ежегодно может быть названо не более 20 лауреатов.

